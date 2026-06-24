Συνεχίζει να καίει για πάνω από 16 ώρες η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω.

Συνεχίζει να καίει μετά από 16 ώρες η φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεω - Eurokinissi

Τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στις αποθήκες και τους χώρους του εργοστασίου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Από το κτίριο εξακολουθούν να αναδύονται πυκνοί καπνοί, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Δε σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η φωτιά είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται στο εργοστάσιο - Eurokinissi

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Τετάρτης καταγράφηκε αναζωπύρωση στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να συνεχιστούν οι προσπάθειες των πυροσβεστών για τον περιορισμό των εστιών και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Υπήρξε αναζωπύρωση της φωτιάς στο εργοστάστιο στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός - Eurokinissi

Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική λόγω της καύσης πλαστικών υλικών, με τις Αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των κατοικιών τους.

Λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως - Eurokinissi

Λόγω της αναζωπύρωσης και των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων κατάσβεσης, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.