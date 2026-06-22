Θάνατος 27χρονου στρατιώτη: Στο εδώλιο 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424

Ο άτυχος 27χρονος είχε υποβληθεί σε επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής

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Θάνατος 27χρονου στρατιώτη: Στο εδώλιο 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου / SKAI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικαστική διαδικασία για 12 γιατρούς και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου λόγω θανάτου 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση.
  • Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά από επέμβαση θυρεοειδεκτομής στις 3 Νοεμβρίου 2023.
  • Η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Ιανουαρίου 2027 λόγω δικονομικών λόγων.
  • Η οικογένεια ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αποζημίωση για ψυχική οδύνη.
  • Δύο ακόμη δίκες σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο.

Στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και μέλη νοσηλευτικού προσωπικού, κατηγορούμενοι για τον θάνατο, από αμέλεια, του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου 2023, λίγες ώρες μετά από επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, από υπόχρεο, σε βαθμό πλημμελήματος. Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα (22/6) αλλά αναβλήθηκε για δικονομικούς λόγους για τις 5 Ιανουαρίου του 2027.

Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας ζητά δικαιοσύνη

Το κατηγορητήριο περιγράφει σειρά παραλείψεων και εσφαλμένων χειρισμών κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ασθενούς που φέρονται να οδήγησαν στην καθυστερημένη αντιμετώπιση της εσωτερικής αιμορραγίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατό του. Η οικογένεια του στρατιώτη, διά του συνηγόρους της, ζητεί την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την κύρια ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη προσδιοριστεί και δύο ακόμη δίκες, που σχετίζονται με καταγγελλόμενες ενέργειες συγκάλυψης μετά τον θάνατο του 27χρονου.

«Από ιατρικό λάθος» ο θάνατος του Νίκου Γκάτση - «Πνίγηκε με το αίμα του»

Παράλληλα, η οικογένεια του άτυχου οπλίτη έχει προαναγγείλει προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αξιώνοντας, μέσω αγωγής, αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

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ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ
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424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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