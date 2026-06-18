Μαγικές στιγμές στο 6ο ELPIDA Summer Festival

Τρεις μαγικές ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, χορό, αθλήματα και δημιουργικά εργαστήρια έζησαν οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» .Το 6ο ELPIDA Summer Festival, πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ σε συνεργασια με το Υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Τα παιδιά έπαιξαν με κορυφαίους Έλληνες αθλητές, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, στην τριήμερη γιορτή αγάπης του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ». Ζωγράφισαν, χόρεψαν και άκουσαν παραμύθια από την ηθοποιό Ευγενία Δημητροπούλου.

Μεγάλοι Έλληνες αθλητές στήριξαν το 6ο Summer Festival

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε στο πλευρό τους και μπήκε τερματοφύλακας στο παιχνίδι τους.

Ο υπουργός και ο πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου, Εμμανουήλ Παπασάββας, έδωσαν μετάλλια σε όλα τα παιδιά για τις αθλητικές τους δραστηριότητες.

Γιάννης Βρούτσης: «Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη έφτιαξε με το όραμά της το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο»

«Όλα αυτά οφείλονται στη Μ. Βαρδινογιάννη. Δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε η Μ. Βαρδινογιάννη με αυτό το μοναδικό όραμα να φτιάξει αυτό το μοναδικό νοσοκομείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική γυναίκα με αυτό το μοναδικό όραμα», τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Εμμανουήλ Παπασάββας: «Συγχαρητήρια στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ και στους Ολυμπιονίκες»

«Από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ για τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ολυμπιονίκες αθλητές μας που προσφέρουν στιγμές αγάπης», δήλωσε με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», κ. Εμμανούηλ Παπασάββας.

Στη δράση συμμετείχαν εθελοντές, γνωστοί καλλιτέχνες, σχολεία και φορείς, που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν χαρά στα παιδιά.