Εξάρχεια: Σεσημασμένο με 20 αδικήματα στην Τουρκία το θύμα της εκτέλεσης

Τον γάζωσαν με 7 σφαίρες - Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο του

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το θύμα της δολοφονίας στα Εξάρχεια ήταν 25 ετών και είχε 20 αξιόποινες πράξεις στην Τουρκία.
  • Στην Ελλάδα είχε λευκό ποινικό μητρώο και είχε ζητήσει άσυλο, αλλά στην Τουρκία ήταν σεσημασμένος για ληστείες και ναρκωτικά.
  • Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν σκληρό κακοποιό του κοινού ποινικού δικαίου, χωρίς σχέσεις με τρομοκρατία.
  • Η δολοφονία του έγινε με επτά σφαίρες, πλήττοντάς τον σε διάφορα σημεία του σώματος.
  • Οι αρχές ερευνούν τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον εκτελεστή.

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Τούρκου στα Εξάρχεια, που μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίασή της, όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο νεαρός ήταν μόλις 25 ετών και είχε όλο τον Ποινικό Κώδικα της Τουρκίας «στην πλάτη του». Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Αν και στην Ελλάδα το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και είχε ζητήσει άσυλο, στην Τουρκία, ήταν άκρως σεσημασμένος. Είχε ένα βαρύτατο παρελθόν με τουλάχιστον 20 αξιόποινες πράξεις για ληστείες, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για σκληρό κακοποιό του κοινού ποινικού δικαίου, που δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Οι λεπτομέρειες της δολοφονίας του σοκάρουν.

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Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή του, ο οποίος αρχικά τον στόχευσε στο κεφάλι. Το θύμα αντέδρασε, σηκώθηκε όρθιο και δέχτηκε την πρώτη, θανατηφόρα σφαίρα στον λαιμό. Ο δολοφόνος δεν σταμάτησε εκεί. Τον γάζωσε συνολικά με επτά σφαίρες, πλήττοντάς τον στον θώρακα, την κοιλιά, τα χέρια και τα πόδια, αφήνοντάς τον νεκρό στο σημείο πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι. Τώρα, τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σκανάρουν όλες τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.

 

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