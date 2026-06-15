Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Τούρκου στα Εξάρχεια, που μπορεί να οδηγήσει στην εξιχνίασή της, όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ο νεαρός ήταν μόλις 25 ετών και είχε όλο τον Ποινικό Κώδικα της Τουρκίας «στην πλάτη του». Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Αν και στην Ελλάδα το θύμα είχε λευκό ποινικό μητρώο και είχε ζητήσει άσυλο, στην Τουρκία, ήταν άκρως σεσημασμένος. Είχε ένα βαρύτατο παρελθόν με τουλάχιστον 20 αξιόποινες πράξεις για ληστείες, κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για σκληρό κακοποιό του κοινού ποινικού δικαίου, που δεν σχετίζεται με τρομοκρατία. Οι λεπτομέρειες της δολοφονίας του σοκάρουν.

Εξάρχεια: Το χρονικό της μαφιόζικης εκτέλεσης

Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή του, ο οποίος αρχικά τον στόχευσε στο κεφάλι. Το θύμα αντέδρασε, σηκώθηκε όρθιο και δέχτηκε την πρώτη, θανατηφόρα σφαίρα στον λαιμό. Ο δολοφόνος δεν σταμάτησε εκεί. Τον γάζωσε συνολικά με επτά σφαίρες, πλήττοντάς τον στον θώρακα, την κοιλιά, τα χέρια και τα πόδια, αφήνοντάς τον νεκρό στο σημείο πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι. Τώρα, τα έμπειρα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σκανάρουν όλες τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.