Σωματείο ΕΛΙΖΑ: Λαχειοφόρος Αγορά 2025 - Κάθε λαχνός μετράει

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ (www.eliza.org.gr) – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού με μακρά δράση από την ίδρυσή του το 2008 έως τις μέρες μας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του συνόλου των δράσεων του που στοχεύουν στην αφύπνιση των πολιτών και την πιθανή ενεργοποίησή τους διοργανώνει και φέτος ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ με τον τίτλο ΚΑΘΕ ΛΑΧΝΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ.

Και ναι, είναι αλήθεια πως κάθε λαχνός που εσείς θα αγοράσετε βοηθά το Σωματείο ΕΛΙΖΑ να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες απανταχού στην Ελλάδα.

Όσοι επιθυμείτε να συμβάλλετε στον αγώνα για την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση και παραμέληση, σκεφθείτε ότι κάθε λαχνός που εσείς αγοράζετε μας βοηθά ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι πόροι για το έργο του ΕΛΙΖΑ:

Σε Δημόσια Νοσοκομεία

Σε σχολεία σε όλη τη χώρα

Σε δράσεις εκπαίδευσης παιδιών και επαγγελματιών που φροντίζουν παιδιά.

Για να συμμετάσχετε στη λαχειοφόρο αγορά μπορείτε να μπείτε σήμερα στο https://eliza.org.gr/kathe-lachnos-metraei/

Και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας:

Ο πρώτος τυχερός κερδίζει ένα αυτοκίνητο Citroen AMI ONE, προσφορά του Ομίλου Συγγελίδη

208 μοναδικά δώρα περιμένουν τους τυχερούς συμμετέχοντες

Ο κάθε λαχνός στοιχίζει 5 ευρώ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2025

Όλα τα έσοδα της λαχειοφόρου αγοράς θα διατεθούν για τη στήριξη των δράσεων και του έργου του Σωματείου ΕΛΙΖΑ

Το ΕΛΙΖΑ ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς για την προσφορά τους και ειδικότερα:

Μέγας Χορηγός: ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ

Χορηγοί: BRANCO MYKONOS, CROCO MYKONOS, ΜΙΤSIS GROUP, Poseidonion Grand Hotel, Orloff resort, Eagles Villas, The Excelsior, The Lynx Mountain Resort, PHAEA, Domes Miramare Luxury Collection, Odera Hotel, Κατώγι Αβέρωφ Hotel & Winery, Empiria Group, Ξενοδοχείο Διόνυσος, Fresh Hotel, Amalia Hotels, Thimaras hotel, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, Mimoza Hotel, Μαρίνα Καρέλλα, Γκαλερι Ζουμπουλάκη, Κώστας Πανιάρας, Μαρία Φιλοπούλου, Γιώργος Χαδούλης, Thalia Exarchou, Insta Yachting, Ιλεανα Μακρη, Όλυμπος Νάουσα, AEGEAN, Nami Japanese Lounge, Panas Group, Ratka, Yellow, Blue Bamboo, Αίγλη Ζαππείου, L'Abreuvoir, Lollo's Atene, Βουλκανιζατέρ, Μεγάλη Βρεταννία, Ξενοδοχείο NEW, Κοσμηματοπωλείο Λιανός, Αλεξάνδρα Τσουκαλά, Κωτσόβολος, ΤΕΜPO OMD, Zeus n Dione, Annie P, Βανέσσα Αναστασοπούλου, Medpoint, VST Bέτα Τσουκαλά, Odysseyten, Saucony, Πολυκαταστήματα ΝΟΤΟS, Salacha concept store, RVU distribution, Μαριάννα Πετρίδη, Φίλιππος Νάκας, FILA, GAP, MARKS & SPENCER, Furniture Deco, Portobello's, Φαρμακείο Golden Hall, Hemithea, Arena, Γιώτης, Sarina handmade jewellery, Ανατόλια, Superb Superb, Blooming Baby, Mandala body & mind focus, Iren&Stav, Salty bag, Βιοιατρική, Mothercare & ELC, Granarolo Hellas, Koku concept, Little Monkey, Boutique bebe, Costadoro, ΛΕΛΙΑ ΑΕ, Kiwi megatan Solarium, Sun of a Beach, Κάβα Ανθίδης, L'oreal, Dermaclinic, HELLENICA, All_about eve, Kerami.ko Handmade, Δέσποινα Λιανού, Ioanna P., Alex ΚΑΨΑΛΗ, SARAFIDIS Group, Ocean hero, Eclectique, ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΕ, ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΒΕΕ, TSANOS, Carpo, Verve Juices, Yperalfeia.



