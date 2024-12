Μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ άνοιξαν οι εκατοντάδες επισκέπτες που για μια ακόμα χρονιά τίμησαν με την παρουσία τους το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο SEMIRAMIS, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2024.

Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, οι υποστηρικτές της ΕΛΠΙΔΑΣ πραγματοποίησαν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, στέλνοντας ένα φωτεινό και ελπιδοφόρο μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, επισκέφθηκε το Bazaar στην έναρξή του, ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και καλές γιορτές, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε τους φίλους του Συλλόγου και τους ευχαρίστησε για την πολύτιμή συμπαράστασή τους στο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ.

(από αριστερά) Σία Κολλάκη, Ειρήνη Σαμιώτη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέττα, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Νάσια Θανοπούλου, Μαρία Κουρούπη, Χριστίνα Μουνδρέα, Αλεξάνδρα Μπαρκούζου.

(από αριστερά) Κάτια Χατζηπέτρου , Χριστιάννα Βαρδινογιάννη, Έφη Βλάμη, Μαρία Παυλοπούλου

Στο πλευρό του Συλλόγου βρέθηκαν γνωστοί αγαπημένοι καλλιτέχνες, σύμμαχοι της ΕΛΠΙΔΑΣ στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου. Οι «Καλλιτέχνες για την ΕΛΠΙΔΑ» Αντώνης Ρέμος και Μιχάλης Χατζηγιάννης, καθώς και οι Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς βρέθηκαν στο Bazaar, συνομίλησαν με τους επισκέπτες και τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ, και βγήκαν ζωντανά στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού Δρόμος 89.8 που εξέπεμπε ζωντανά από τον χώρο, συμβάλλοντας στη γιορτινή και ζεστή ατμόσφαιρα αλλά και στη διάδοση του χριστουγεννιάτικου μηνύματος αλληλεγγύης της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Αντώνης Ρέμος

Διονύσης Σχοινάς, Καίτη Γαρμπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Δρόμος 89,8 F.M

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Παράλληλα, στο πλευρό του Συλλόγου βρέθηκαν δημοσιογράφοι και γνωστοί παρουσιαστές, με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη για τα παιδιά, ανάμεσα σε άλλους: οι Μάρα Ζαχαρέα, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Κατερίνα Καινούριου, Ζήνα Κουτσελίνη, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Ηλιάννα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Άρης Καβατζίκης, Τζένη Μπότση και Σάσα Σταμάτη.

Μάρα Ζαχαρέα

Κατερίνα Καινούριου

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου

Ζήνα Κουτσελίνη, Μαζαρί Ζενεβιέβ

Χρυσή Βαρδινογιάννη, Μαρία Παπαθανασίου Αρώνες

Το γούρι «ΗΛΙΟΣ» της ΕΛΠΙΔΑΣ για το 2025 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Bazaar. Ένα γούρι με πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό για τη νέα χρονιά που έρχεται καθώς ο ήλιος, η πηγή της ζωής, με τις αχτίδες του θα ζεσταίνει τις καρδιές μας, χαρίζοντας απλόχερα αγάπη, υγεία και τύχη και θα δείχνει το δρόμο για μια νέα χρονιά γεμάτη φως, αισιοδοξία και ελπίδα!

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την επικεφαλής της Επιτροπής ELPIDA Youth κυρία Μαριάννα Λαιμού και κατασκευασμένο από τo κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του διατίθενται για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Οι επισκέπτες του Bazaar στήριξαν με τις αγορές τους το περίπτερο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», όπου τις εντυπώσεις έκλεψαν τα προϊόντα της σειράς «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» εμπνευσμένα από ζωγραφιές των παιδιών που φιλοξενούνται στον Ξενώνα του Συλλόγου, καθώς και οι όμορφες ζωγραφιές παιδιών του ELPIDA junior. Πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το έργο του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών, να γίνει εθελοντής δότης ή ακόμα και να συμβάλει στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα».

Στην οργανωτική επιτροπή του φετινού Bazaar συμμετείχαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέττα, Νάσια Θανοπούλου και Μαρία Κουρούπη, ενώ στο bazaar παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου: Σούλα Μαρινάκη, Βίκυ Φιλίππου, Ελένη Σαμαρά, Ντόρα Δημοπούλου, Μελίνα Δασκαλάκη, Νούλη Μανώλη.

Χριστίνα Μουνδρέα , Έμιλυ Βαφειά, Αλεξία Αντσακλή- Βαρδινογιάννη, Τόνια Βασιλοπούλου

Πρίγκιπας Νικόλαος, Μαρία Κουρούπη, Νάσια Θανοπούλου

O Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS της οικογένειας Δάκη Ιωάννου και σε όλους τους εργαζομένους του ξενοδοχείου για τη ζεστή και ευγενική φιλοξενία για ακόμα μια χρονιά.

Ευχαριστούμε ακόμα τις εταιρείες που είχαν την ευγενική καλοσύνη με την προσφορά τους να στηρίξουν το Σωματείο μας και συγκεκριμένα: η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια και μέλος του Σωματείου, Celia Kritharioti, που σχεδίασε ένα ιδιαίτερο hoodie ειδικά για την ΕΛΠΙΔΑ, καθώς και οι γνωστές εταιρείες AtoJ, A-Play, Bleecker & Love, Boabella, Diamond Club Danelian, Emily Vafias, Grace Atelier, Hoopladoo, Kiddoboo, Klimentini Studio, Koumba Alexandra, Marva, Osmos Hellas, Paja Toquilla, Solid Fashion Concept, Sorbet Island, Themis Z, The Hippo and the Donkey, The Lunch Bags, The Toy Bin, Type Center, ZoeK, 2803 Fashion Loft που φέτος συνεργάστηκαν με το Σωματείο στηρίζοντας τους σκοπούς μας!

Επίσης, ο Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ ευχαριστεί τις 31 μεγάλες εταιρείες οι οποίες διέθεσαν στον Σύλλογο μέρος των εσόδων τους από την πώληση των ξεχωριστών δημιουργιών τους. Αναλυτικά συμμετείχαν οι εταιρείες:

ALALEON, ALL ABOUT EVE, APERITTA IS CLASSIC, EPTA THE CONCEPT STORE, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FYSTIKI SHOP, FRENCHIE, HAPPY EVER AFTER, KESSARIS, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, LINEN LINES BY LIVADIOTIS, MARIANNA LEMOS, MRS ZEBRA, NAKAS CONCEPT, ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, PHIL' S GRANOLA, RAM OUTFITS, REVE DE LA MAISON, SCAPERDAS, SERKOS, THE MAMACITA STORE, THE PARTY LOFT, THOMAS WORKSHOP, TINY, TREASURE BOX, TSANOS BAKERY, VENETIA VILDIRIDIS, VST, ZOEK.

Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία TARGET SECURITY για την πολυετή προσφορά της στη φύλαξη του χώρου.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, της Επιτροπής ELPIDA Youth και όλους τους εθελοντές, για την προσφορά και στήριξή τους για την πραγματοποίηση του Bazaar! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Χριστούγεννα, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του Bazaar μας με πολλές εκπλήξεις και πολλή αγάπη!

