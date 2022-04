Lockdown στη Σαγκάη: Υπάρχει νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού; Τι απαντά ο ΕΟΔΥ

Ανακοίνωση για τις πρωτόγνωρες εικόνες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στη Σαγκάη της Κίνας που έχουν ανησυχήσει τη διεθνή κοινότητα εξέδωσε ο ΕΟΔΥ. Τι απαντά για την ύπαρξη νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού στην πόλη.

Όπως επεσημαίνεται, στη Σαγκάη εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνουν αναστολή επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και απομόνωση των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον κορωνοϊό SARS-CoV-2.H Κίνα μετά την έξαρση κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020) είχε σχεδόν μηδενικό αριθμό κρουσμάτων μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2022.

This clip is very terrible, not just bc of the violence of the armed forces as we all know



The woman kept asking why to arrest her, at about 50 seconds, the armed forces gave a startling answer: "Bc we are going to war against America"#Shanghai pic.twitter.com/4oJqHl1tel