Σανγκάη: Έλληνας περιγράφει στο star.gr το σκληρό lockdown

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Οικονόμου, κάτοικος Σανγκάης

Την εικόνα που επικρατεί στη Σανγκάη μετά την εφαρμογή του άκρως σκληρού lockdown, περιέγραψε στο star.gr ο Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος εργάζεται στην πόλη τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα video που δείχνουν σκηνές ξυλοδαρμών, εφόδων σε σπίτια και εικόνες από τα κέντρα καραντίνας, τα οποία κάνουν τον γύρο του κόσμο, προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό.

«Σκοπός των αρχών είναι να μηδενιστεί το κοντέρ με τα κρούσματα, ώστε να προστατευτούν όλοι, να μην υπάρχει κορωνοϊός και να επανέλθει η ζωή στην κανονικότητα», είπε.

Ο Γιώργος Οικονόμου ζει τα τελευταία χρόνια στη Σανγκάη. Εν μέσω του lockdown εργάζεται από το σπίτι του, με τηλεργασία

Όπως εξήγησε, ανεπίσημα το lockdown ξεκίνησε σε διάφορες περιοχές όπου υπήρχαν κρούσματα στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ενώ επίσημα η καραντίνα ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν τελειώσει ο Μάρτιος.

«Η πόλη χωρίζεται από ένα ποτάμι και κλείστηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα το δυτικό μέρος και μετά το ανατολικό μέρος. Σήμερα, ολόκληρη η Σανγκάη βρίσκεται σε lockdown, εκτός από τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία δεν είχαν κρούσματα τις τελευταίες 14 ημέρες. Η καραντίνα κρατάει όσο υπάρχουν κρούσματα στο οικιστικό συγκρότημα στο οποίο μένεις. Έχω φίλους, οι οποίοι είναι ήδη έξω», σημείωσε.

Η απαγορευτική ταινία στις εισόδους των οικοδομικών συγκροτημάτων, μαρτυρά το lockdown στη Σανγκάη. Είναι μία πόλη που επίσημα έχει 24 εκατομμύρια κατοίκους, ωστόσο, ανεπίσημα ο αριθμός τους ανεβαίνει στα 28 εκατομμύρια. Αν και η πόλη έχει έκταση όσο η Αττική, είναι πυκνοδομημένη

Στη Σανγκάη, οι Αρχές εφαρμόζουν πολιτική «μηδέν κρουσμάτων» του νέου κορωνοϊού. Όσοι βγουν θετικοί μεταφέρονται στα νοσοκομεία, ενώ οι ασυμπτωματικοί μεταφέρονται σε κέντρα καραντίνας.

«Επειδή φοβούνται να πάνε στα κέντρα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αντιστέκονται. Ο νόμος, όμως, προβλέπει να τους πάρουν και να τους περιθάλψουν.

Επειδή η πόλη είναι τεράστια και δεν υπάρχει χώρος στα κανονικά νοσοκομεία, οι Αρχές έχουν δημιουργήσει αυτούς τους χώρους για τις ασυμπτωματικούς, όπου υπάρχουν κρεβάτια το ένα, δίπλα στο άλλο. Αυτό όμως για έναν Κινέζο που έχει συνηθίσει στην "πυκνότητα" είναι νορμάλ και όχι κάτι το τραγικό, όπως μπορούμε να το βλέπουμε εμείς.

Σίγουρα αυτά τα κέντρα έχουν ελλείψεις, γιατί έγιναν εν μία νυκτί, παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις υπερηλίκων, οι οποίοι είχαν νοσήσει χωρίς συμπτώματα και όταν έπρεπε να επιστρέψουν στο σπίτι τους δεν ήθελαν, καθώς στα κέντρα καραντίνας είχαν δωρεάν περίθαλψη και φαγητό. Πρόκειται για ανθρώπους 75- 80 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κινητά και είναι δύσκολο για τους ίδιους επιστρέφοντας στο σπίτι τους, να κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά μέσω των chat. Υπάρχουν βέβαια και οι εθελοντές που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους», είπε ο κ. Οικονόμου.

Αστυνομία και εθελοντές στη Σανγκάη φορούν ειδικά προστατευτικά ρούχα

Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξωστρεφείς κι αν είναι 40 ημέρες στο σπίτι αγανακτούν, υπάρχουν όμως και άλλοι, όπως ο ίδιος, που είναι εσωστρεφείς και δεν τους ενοχλεί τόσο ο εγκλεισμός στο σπίτι.

«Επειδή ξέρω πώς λειτουργεί η Κίνα, απλά το δέχεσαι και όσο τηρείς τους κανόνες, περνάς μία χαρά. Αν πάλι κάνεις τον επαναστάτη τότε θα σε συλλάβουν. Π.χ. αν βγεις από το σπίτι, θα συλληφθείς. Η εντολή των αρχών είναι ρητή ότι όποιος παραβεί τον νόμο θα συλληφθεί και θα έχει τσουχτερό πρόστιμο», σημείωσε.

Στο μεταξύ οι εικόνες από το lockdown στη Σανγκάη, όπου οι τοπικές αρχές επιδεικνύουν πρωτοφανή αυταρχισμό, κάνουν τον γύρο του κόσμου, σοκάροντας την κοινή γνώμη. Σχολιάζοντας τις εικόνες αυτές, όπου όσοι νοσούν ακινητοποιούνται με δαγκάνες και μεταφέρονται βίαια στα κέντρα καραντίνας ο κ. Οικονόμου σημείωσε:

«Πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι αντιστέκονται. Όσο για την δαγκάνα, είναι σαν μία τρίαινα, η οποία αντί να έχει το μεσαίο στέλεχος, έχει μία καμπύλη. Τη βάζουν στο σώμα σου για να σε ακινητοποιήσουν σε κάποιο τοίχο. Είναι ένα κινέζικο όπλο καταστολής που είχαν από τον Μεσαίωνα.

Per praticare a regola d'arte il metodo #ZeroCovid non ci si può affidare all'isolamento "fiduciario": le persone infette vengono isolate in "campi di concentramento covid", e se si rifiutano le vengono a prendere a casa con modi da accalappiacani #Shangai pic.twitter.com/VSRbHKyRqA

Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να σε ακινητοποιούν έτσι και μετά να έρχονται κοντά σου για να σου περάσουν χειροπέδες, από το να τρως γκλοπιές και να πέφτεις κάτω από τον πόνο, ενώ νοσείς. Είναι αναγκαίο κακό. Αν νοσήσεις και δεν αντισταθείς στη μεταφορά σου στο κέντρο καραντίνας, τότε όλοι θα είναι ευγενικοί μαζί σου. Είναι καταστολή, αλλά γίνεται για το καλό του κόσμου. Δεν θέλουν να βγει ο κορωνοϊός εκτός ελέγχου».

Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Οικονόμου, στην Κίνα και παρά την ανησυχία της Δύσης, δεν υπάρχει ο φόβος για κάποιο καινούργιο στέλεχος του κορωνοϊού, υπερμεταδοτικό, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον βίαιο τρόπο με τον οποίο πολλές φορές οι Αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση στη Σαγκάη.

«Όλη αυτή η πίεση και όλη αυτή η καταστολή γίνεται γιατί οι υπερήλικες δεν είναι εμβολιασμένοι. Πρόκειται για ένα πολιτικό στοίχημα, να καταφέρουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό, ώστε να μην υπάρξουν θάνατοι από τον κορωνοϊό. Όσο περίεργο και αν ακούγεται σε κάποιον που δεν έχει ζήσει στην Κίνα, έτσι προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή», είπε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τις πρώτες ημέρες καταγράφηκαν εικόνες με γονείς οι οποίοι αποχωρίστηκαν βίαια τα παιδιά τους, ωστόσο όπως διευκρίνισε, μετά την κατακραυγή του κόσμου τα παιδιά που βγαίνουν θετικά στον κορωνοϊό συνοδεύονται στα κέντρα καραντίνας, από τους κηδεμόνες τους.

Ten nurses take care of 200 children who were separated from their parents in the epidemic in Shanghai, China. #TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/qYqtqsiNq6