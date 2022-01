Self test: Πώς θα γίνει η παραλάβη από τα σχολεία τη Δευτέρα - Νέα οδηγία

Πώς θα προμηθευτούν τα self test οι μαθητές από τα σχολεία το πρωί της Δευτέρας - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (9/1/2022)

Νέα οδηγία από το υπουργείο Παιδείας για τη διάθεση των self tests στους μαθητές που δεν πρόλαβαν να τα προμηθευτούν.

Αρχικά, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι όσοι δεν βρήκαν self test θα μπορέσουν να τα προμηθεύονται από τα σχολεία. Σε νέα οδηγία του, όμως, διευκρινίζει ότι το self test δεν θα γίνεται εντός της σχολικής μονάδας.

Συγκεκριμένα, οι διευθυντές έχουν οδηγία να είναι στα σχολεία από τις 7:00 π.μ., ώστε να διανέμουν self tests στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δεν μπόρεσαν να βρουν μέχρι το σαββατοκύριακο που ήταν το deadline. Οι γονείς θα παίρνουν το τεστ, θα το κάνουν στο παιδί και αν βγει αρνητικό τότε ο μαθητής θα μπαίνει στο σχολείο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει ολοκληρωθεί ο εφοδιασμός των σχολικών διευθύνσεων σε όλη τη χώρα με extra self test από το απόθεμα του κράτους. Υπολογίζεται ότι υπάρχει πενταπλάσιο απόθεμα σε κάθε σχολική μονάδα από τον αριθμό των δικαιούχων που δεν έλαβαν τεστ. Δηλαδή πάνω από 1 εκ τεστ στις σχολικές μονάδες της χώρας έναντι 200.000 (12%) μαθητών και εκπαιδευτικών που φαίνεται ότι δεν έχουν λάβει τα τεστ τους.

Παράλληλα, οι δήμοι προχωρούν σε αγορά πρόσθετων τεστ για κάθε σχολική μονάδα, ώστε να προμηθεύσουν μέσω των σχολικών επιτροπών αν τυχόν παρουσιάσουν κενά.

Self test: Πότε πρέπει να τα κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί - Τι ισχύει με εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για τα self test:

Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο

Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.



