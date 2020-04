Δομή Κρανίδι: Μετανάστες «ποδοπατούνται» για μια σακούλα με φαγητό

Τον γύρο της Ευρώπης κάνει βίντεο από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο οποίο φαίνονται οι πρόσφυγες στο Κρανίδι να «ποδοπατούνται» για μία σακούλα με τρόφιμα.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV