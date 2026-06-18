H Shell V-Power στηρίζει τους “Flandy”και Κώστα Στεφανή

Πιστή στη φιλοσοφία της να βρίσκεται κοντά στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Coral Α.Ε. - Shell Licensee, δίνει το παρών στην διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις, στηρίζοντας το πλήρωμα των “Flandy” και Κώστα Στεφανή που υπόσχονται να χαρίσουν μοναδικές συγκινήσεις στις χωμάτινες διαδρομές σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο όγδοος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ και αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για το WRC.

«Είναι μια μοναδική στιγμή υπερηφάνειας για όλους μας, καθώς το Ράλλυ Ακρόπολις συμπίπτει με τον έναν αιώνα παρουσίας του σήματος της Shell στην Ελλάδα» δήλωσε ο Κώστας Καραγιάννης, Marketing Manager της Coral - Shell Licensee. «Ένας ακόμα λόγος για να είμαστε υπερήφανοι είναι το ίδιο το δίδυμο των “Flandy” και Κώστα Στεφανή, καθένας από τους οποίους έχει τον δικό του λόγο για να έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του για τη φετινή διοργάνωση», συμπλήρωσε.

Με τη συμμετοχή του ο “Flandy”, ένας πολλά υποσχόμενος εκπρόσωπος της νέας γενιάς οδηγών, κάνει το ντεμπούτο του στο WRC. Δίπλα του, στη θέση του συνοδηγού θα βρίσκεται ο Κώστας Στεφανής, που συμπληρώνει 31 συμμετοχές στο Ράλλυ Ακρόπολις και είναι ο μακροβιότερος αγωνιζόμενος στην ιστορία του WRC από το 1973 μέχρι και σήμερα με 51 χρόνια, 1 μήνα και μία ημέρα παρουσίας. “Flandy” και Κώστας Στεφανής θα αγωνιστούν με ένα Ford Fiesta Rally3 και την τεχνική υποστήριξη της M-Sport Πολωνίας.

Η Coral A.E. - Shell Licensse, με τα καύσιμα Shell V-Power προσφέρει, τη δύναμη που απαιτείται για να ανταπεξέλθει το δίδυμο των “Flandy” και Κώστα Στεφανή και το αυτοκίνητό τους στις απαιτητικές συνθήκες του Ράλλυ Ακρόπολις.