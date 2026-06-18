Mazda CX-5: Πήρε 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP

Κορυφαίο στην προστασία ενηλίκων, παιδιών και πεζών

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Mazda CX-5: Πήρε 5 αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP
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Αντανακλώντας τη δέσμευση της Mazda για προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας και υποστήριξης οδήγησης, το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στις τελευταίες δοκιμές του Euro NCAP. Το αποτέλεσμα αυτό συνοδεύεται από βαθμολογία 90% για την προστασία ενηλίκων, 89% για την προστασία παιδιών, 93% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 83% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας. Με την προσοχή της στραμμένη στον οδηγό, η καινοτόμος τεχνολογία της Mazda εξασφαλίζει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ηρεμίας και οδηγικήςαπόλαυσης για όλους.

Για τη βαθμολογία 90% στην προστασία ενηλίκων, η καμπίνα παρέμεινε σταθερή στη δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης, προσφέροντας καλή προστασία για γόνατα και μηρούς.Η προστασία σε κρίσιμες περιοχές του σώματος αξιολογήθηκε ως καλή, με ισχυρές επιδόσεις τόσο στη δοκιμή πλήρους μετωπικής πρόσκρουσης, όσο και στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με φράγμα.

Στην ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης σε στύλο, η προστασία παρέμεινε επαρκής. Η απόδοση στη «μακρινή πλευρά» (far-side) ενισχύθηκε χάρη στον αποτελεσματικό έλεγχο μετατόπισης των επιβατών και τη σωστή λειτουργία του far-side αερόσακου.Η προστασία από τραυματισμό αυχένα (whiplash) ήταν εξαιρετική τόσο στα εμπρός, όσο και στα πίσω καθίσματα, υποστηριζόμενη από το προηγμένο σύστημα eCall, τη μείωση της δευτερεύουσας σύγκρουσης και την αποδεδειγμένη λειτουργικότητα θυρών και παραθύρων σε περίπτωση βύθισης σε νερό.

Το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5 πέτυχε βαθμολογία 89% στην προστασία παιδιών, αποσπώντας μέγιστους βαθμούς για τις κούκλες 6 και 10 ετών τόσο στη δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης με μετατόπιση, όσο και στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης με φράγμα.Η αυτόματη απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού εξασφαλίζει ασφαλή συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα παιδικών καθισμάτων (CRS). Το μοντέλο διαθέτει επίσης σύστημα έμμεσης ανίχνευσης παρουσίας παιδιού, ενώ όλα τα εγκεκριμένα CRS μπόρεσαν να τοποθετηθούν με επιτυχία.

Με τη διάκριση πέντε αστέρων Euro NCAP, το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5 συνδυάζει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό με προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Human Machine Interface (HMI) προσφέροντας κορυφαία ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες, και λάτρεις των εξορμίσεων.
 

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