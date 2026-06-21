Test Drive: Δοκιμάζουμε τη νέα Mercedes CLE 200

Η Mercedes CLE 200 είναι ένα «αστεράτο» μοντέλο με σαγηνευτική εμφάνιση η οποία παραπέμπει σε coupe χωρίς να έχει αυτό το πρόθεμα στον τίτλο. Δεν περνά πουθενά απαρατήρητη. Αντίθετα γυρίζουν τα κεφάλια στο πέρασμα της όπως είδαμε κατά την διάρκεια της δοκιμής μας και δικαιολογημένα.

Βλέπετε είναι και αυτό το «αστέρι» που έχει ως σήμα που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις μετοχές της, αν και μόνο η εμφάνιση της φτάνει για να κερδίσει οδηγούς αλλά και...πεζούς. Στα χέρια μας βρέθηκε η νέα Mercedes CLE 200 με το ήπιο υβριδικό σύστημα που ανεβάζει τις επιδόσεις και κατεβάζει κατανάλωση και ρύπους.

Ξεκινώντας από το μπροστινό μέρος θα σταθούμε στους «επιθετικούς» προβολείς LED High Performance με τη νέα σχεδίαση τριπλού πυρσού για τα φώτα πορείας ημέρας, τα φώτα θέσης και τα φλας. «Δένουν» αρμονικά με την μεγάλη μάσκα ψυγείου. Το μακρύ καπό με τις μυώδεις γραμμές συμπληρώνει την δυναμική εικόνα.

Το πακέτο AMG Line προσθέτει δυναμικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα οι οποίες βοηθούν την ψύξη των φρένων και οι μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες. Στο πλαινό μέρος οι οφθαλμοί χαίρονται την στιλάτη και αεροδυναμική σιλουέτα. Οι πολλές καμπύλες, τα frameless παράθυρα στις πόρτες και η απουσία της μεσαίας κολόνας (B-Pillar) τονίζουν ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα της. Οι μεγάλες πολυάκτινες ζάντες έρχονται για να «γεμίσουν» τους θόλους τω φτερών.

Στην ελκυστική «ουρά» τα στενόμακρα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led ενώνονται με μια γυαλιστερή μαύρη λεπτομέρεια, η οποία αντίθετα με τον ανταγωνισμό δεν είναι φωτιζόμενη. Αυτό όμως...«διορθώνεται» με την ύπαρξη του σήματος της Mercedes στο κέντρο της πίσω πόρτας. Υπάρχουν απολήξεις χρωμίου στο κάτω μέρος το προφυλακτήρα που είναι για το θεαθήναι καθώς η πραγματική εξάτμιση είναι κρυμμένη.



Περνώντας στο εσωτερικό προσαρμοστήκαμε άνετα στην θέση οδήγησης με τις ηλεκτρικές ρυθμίσεις τόσο σε αυτή όσο και στην κολώνα του τιμονιού. Επιπλέον αντικρύσαμε αυτό που περιμέναμε από μια Mercedes. Υψηλή ποιότητα κατασκευής, πολυτέλεια και τεχνολογία και δερμάτινες επενδύσεις σε καθίσματα, πόρτες και ταμπλό εκεί όπου τα νίκελ κάνουν τη εμφάνιση τους σε πολλά σημεία.

Μπροστά από την θέση του οδηγού υπάρχει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με τις πολλές παραμετροποιήσεις ο έλεγχος των οποίων γίνεται από τα μπουτόν αφής στο πολυ-λειτουργικό τιμόνι. Μέσω αυτού μπορείς να αλλάξεις κατά το δοκούν την εμφάνιση του και τις ενδείξεις.

Μέσω της κεντρικής, κατακόρυφης οθόνης των 11,9 ιντσών γίνεται ο χειρισμός των ηλεκτρονικών συστημάτων άνεσης και ασφαλείας αλλά της τρίτης γενιάς του συστήματος infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Το νέο σύστημα MBUX επικοινωνεί με τον οδηγό μέσω φωνητικών εντολών και τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα ανταποκρίνεται χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την λέξη «Hey Mercedes» Στο πάτημα του ανάλογου μπουτόν η απάντηση ήταν «How can I help you?» και στην συνέχεια να εκτελέσει βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου που του ζητήσαμε. Ας μην ξεχνάμε ότι η Mercedes ήταν πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα.

Μέσω της κεντρικής οθόνης μάλιστα είχαμε την ευχέρεια της επιλογής ατμοσφαιρικού φωτισμού ανάμεσα σε 64 χρώματα, κάτι που σου φτιάχνει την διάθεση. Εκτός από το υπέροχο μπλε που ξεκουράζει τα μάτια ,η επόμενη επιλογή μας ήταν το κόκκινο.

Όσον αφορά τα συστήματα ασφαλείας από την βασική έκδοση συναντάμε το σύστημα εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST, την ενεργή υποβοήθηση πέδησης, το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, την υποβοήθηση τήρησης ορίων ταχύτητας και το πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας.

Υποστηρίζει τον οδηγό προσαρμόζοντας την ταχύτητα όταν τα προπορευόμενα οχήματα κινούνται πιο αργά. Η επιθυμητή απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί σε αρκετά στάδια. Η κατάσταση και δραστηριότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης εμφανίζονται σε προβολή πλήρους οθόνης στην οθόνη του οδηγού. Διαθέσιμο για τη CLE 200 είναι επίσης το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με μνήμη (SAE Επιπέδου 2). Μπορεί να θυμάται συγκεκριμένες διαδικασίες στάθμευσης, όπως για παράδειγμα πώς να μπαίνει και βγαίνει από το γκαράζ του σπιτιού σας.

Όσον αφορά τους χώρους οι μπροστινοί χαίρονται την άνεση ενώ οι πίσω λόγω του δίθυρου αμαξώματος, έχουν λιγότερες ανέσεις κυρίως στο ύψος λόγω της κεκλιμένης οροφής αν και ο χώρος για τα γόνατα και τους ώμους είναι μεγάλος. Η πρόσβαση όμως στα πίσω καθίσματα είναι πιο εύκολη, λόγω της ηλεκτρικής αναδίπλωσης των μπροστινών καθισμάτων.

Την ίδια στιγμή η πανοραμική ανοιγόμενη οροφή εκτός από φως δίνει και μεγαλύτερη αίσθηση ευρυχωρίας. Στο πόρτ- μπαγκάζ είχαμε διαθέσιμα 420 λίτρα, χώρος ο οποίος είναι αρκετός για τις αποσκευές τεσσάρων επιβατών.

Οι μεγάλες διαστάσεις της Mercedes CLE 200 μεταφράζονται σε 4.850 χλστ. μήκους, 1.860 χλστ. πλάτους και μόλις 1.428 χλστ. ύψους. Επιπλέον και το μεταξόνιο των 2.865 χλστ. είναι τεράστιο.



Στην «καρδιά» της Mercedes CLE 200 οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν τοποθετήσει ένα ήπιο υβριδικό σύστημα. Μιλάμε για έναν δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα, ο οποίος αποδίδει μέγιστη ισχύ 204 ίππους /5.800 σ.α.λ. και ροπή 320 Nm/1.600-4.000 σ.α.λ. Συμπαραστάτης είναι ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 23 ίππων με μέγιστη ροπή 200 Nm, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο γνωστό αποδοτικό αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic με την πυκνή κλιμάκωση και την κίνηση να μεταφέρεται στους πίσω τροχούς. Η συνδυαστική δύναμη από τους δυο κινητήρες είναι 227 ίπποι και 320 Nm ροπής.

Στην πράξη το ηλεκτρικό μοτέρ συνεισφέρει στις χαμηλές στροφές, αλλά και βοηθά στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και στις μειωμένες εκπομπές ρύπων. Το ήπιο υβριδικό σύστημα 48V προσφέρει δύναμη από χαμηλά και σε όλη την κλίμακα στροφών.

Στο σπορ πρόγραμμα οδήγησης όλα γίνονται πιο άμεσα με τις ταχύτητες να πέφτουν πιο άμεσα με τις επιδόσεις να μην είναι εκρηκτικές αλλά άκρως ικανοποιητικές με βάση το βάρος του αυτοκινήτου. Για μεγαλύτερη συμμετοχή μπορείς να καταφύγεις στα αλουμινένια paddles πίσω από το τιμόνι.

Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,4 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 240 χλμ./ώρα. Λειτουργώντας προς όφελος της κατανάλωσης επιλέγεις το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης. Μάλιστα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου αποσυνδέεται ο κινητήρας από τη μετάδοση και απενεργοποιείται (λειτουργία coasting) εξοικονομώντας καύσιμο.

Στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης eco mode λοιπόν η κατανάλωση όπου όλα γίνονται λίγο πιο «τεμπέλικα» η μέση κατανάλωση καυσίμου έπεσε Στα 7 με 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τιμή οποία είναι ικανοποιητική αν σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με αμάξωμα βάρους 1.800 κιλών Εκπομπές CO2: 145-162 γρμ./χλμ.





Χάρη στο χαμηλωμένο αμάξωμα (1.428 mm), το μακρύ μεταξόνιο (2.865 mm), οι κοντοί πρόβολοι (888 mm μπροστά/1.097 mm πίσω) εκτός από την εντυπωσιακή εμφάνιση συνεισφέρουν και στην δυναμική οδική συμπεριφορά. Στον δρόμο η νέα Mercedes CLE 200 είναι εξίσου «αστεράτη». Το σύστημα διεύθυνσης είχε εξαιρετική απόκριση χάρη στην ακριβή καθοδήγηση των μπροστινών τροχών με τέσσερις συνδέσμους στον καθένα.

Πίσω υπάρχει ανάρτηση πέντε συνδέσμων η οποία εξασφαλίζει πολύ καλό έλεγχο των τροχών και ευστάθεια. Υπάρχουν εξτρά τρεις διαθέσιμες εκδόσεις ανάρτησης DYNAMIC BODY CONTROL με συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσβεση ξεχωριστά για κάθε τροχό. το πακέτο DYNAMIC BODY CONTROL με την συνεχώς μεταβαλλόμενη απόσβεση στον μπροστινό και πίσω άξονα, προσφέρει τα μέγιστα στον έλεγχο του αμαξώματος στις υψηλές ταχύτητες

Σε ταχύτητες κάτω από 60 χλμ/ώρα, οι πίσω τροχοί στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τους μπροστινούς τροχούς. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, το μεταξόνιο ουσιαστικά «κονταίνει» και το αυτοκίνητο γίνεται πιο ευκίνητο και ευέλικτο. Σε ταχύτητες πάνω από 60 χλμ/ώρα, οι πίσω τροχοί στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση με τους μπροστινούς τροχούς. Στα επαρχιακά κομμάτια δρόμου με κλειστές στροφές έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά, με υψηλά τα επίπεδα πρόσφυσης.

Όπου χρειάστηκε τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού έκαναν την εμφάνιση τους διορθώνοντας τις όποιες υπερβολές μας, στην προσπάθεια να παίξουμε με την «ουρά» του αυτοκινήτου λόγω της πίσω κίνησης. Η Mercedes της δοκιμής μας αποδείχθηκε λάτρης των ταξιδιών. Ανεβάζεις ταχύτητα και αντιλαμβάνεσαι την στιβαρότητα της όλης κατασκευής και τα σταθερά «πατήματα» χάρη στους μεγάλους αλουμινένιους τροχούς 19 ιντσών με ελαστικά 245/40 μπροστά και 275/35 πίσω του πακέτου AMG.

Το αποτέλεσμα είναι να «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις προσφέροντας υποδειγματική άνεση με υψηλό το αίσθημα ασφαλείας σε οδηγό και επιβάτες. Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους με τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά και αεριζόμενους δίσκους με μονοπίστονες δαγκάνες πίσω, ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά ακόμη και σε συνθήκες... πανικού.



Σε τελική ανάλυση μετά το τέλος της δοκιμής μας η Mercedes CLE αποδείχθηκε ένα μοντέλο που παίρνει πολλά αστέρια στην σχεδίαση, στην ποιότητα κατασκευής, τον εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας και το κύρος που προσφέρει στον ιδιοκτήτη της. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε από 66550 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

