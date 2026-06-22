«The King is Back»... ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό

Αποθεωτική υποδοχή στον προπονητή-θρύλο, που γυρίζει ύστερα από 14 χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 18:11 Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
22.06.26 , 18:05 Ο Σταυρίδης θέλει να γίνει ο πρώτος συλλέκτης κουπάτ για μπισκότα στο Cash
22.06.26 , 18:03 Νίκος Μουτσινάς - Μαρία Ηλιάκη: Το reunion και η απρόσμενη συνάντησή τους
22.06.26 , 17:29 Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας
22.06.26 , 17:27 Πανεύκολη, καλοκαιρινή συνταγή για τσιπούρα από τον Ανδρέα!
22.06.26 , 17:09 Μηχανογραφικό 2026: Οδηγίες προετοιμασίας για τη σωστή συμπλήρωση
22.06.26 , 17:09 Τέσσερα Μετάλλια στην 30η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων
22.06.26 , 17:08 smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
22.06.26 , 16:52 Η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα
22.06.26 , 16:43 Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη
22.06.26 , 16:05 Λαγοκέφαλος: Ποια θα είναι η επιδότηση στους ψαράδες για την αλίευσή του
22.06.26 , 16:04 Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
22.06.26 , 15:55 MasterChef: Ποιος θα κάνει το πρώτο & καθοριστικό βήμα προς τη μεγάλη νίκη;
22.06.26 , 15:48 «Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα - Τρεις νεκροί στη Γαλλία
22.06.26 , 15:40 Ο Μανώλης Σφακιανάκης Για Το Κύκλωμα Σαδιστών Με Θύματα 2 Ανήλικους
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Θρήνος για γνωστό δημοσιογράφο: Πνίγηκε ο αδελφός σε παραλία στα Χανιά
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
14 ολόκληρα χρόνια μετά... Παναθηναϊκός και Ομπράντοβιτς συνεχίζουν μαζί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάποια πράγματα είναι ...γραφτό να γίνουν, όπως λέει ο λαός. Έτσι και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μπορεί να πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια, μπορεί οι δρόμοι τους να χώρισαν και να βρέθηκαν αντίπαλοι. Μπορεί να μεσολάβησαν πολλά. Αλλά εκείνη η ημέρα ήρθε. Και ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής, ανέλαβε ξανά την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε. 

Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον

zeliko

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Εργκίν Αταμάν, οι επιλογές του Παναθηναϊκού για προπονητή επιπέδου Εuroleague, ήταν ελάχιστες. Και οι πράσινοι, με στενό pressing και προσφέροντας ένα αμύθητο συμβόλαιο, απέσπασαν το πολυπόθητο «ναι» από τον αγαπημένο της εξέδρας. Το όνομα του Ομπράντοβιτς θα ξαναγίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών

zeliko

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσίασε τον νέο προπονητή της ομάδας, σε μία κατάμεστη Αίθουσα Τύπου , την ώρα που κάποιες χιλιάδες οπαδοί του τριφυλλιού είχαν σπεύσει στις εξέρδες του ΟΑΚΑ για να αποθεώσουν τον άνθρωπο που πρωτοήρθε στον Παναθηναϊκό, πριν 26 ολόκληρα χρόνια, και τον μετέτρεψε σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 

zeliko

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από την πλευρά του ο Ομπράντοβιτς απέφυγε τα μεγάλα λόγια και τις βαριές υποσχέσεις. Ξέρει να μιλάει άλλωστε μέσα στο γήπεδο και να αποφεύγει τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πράσινη ΚΑΕ θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε πολλά πόστα, με έναν και μοναδικό στόχο. Την επιστροφή στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης. 

Η (δεύτερη) εποχή Ομπράντοβιτς είναι εδώ 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΖΕΛΙΚΟ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
 |
EUROLEAGUE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top