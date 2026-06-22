Κάποια πράγματα είναι ...γραφτό να γίνουν, όπως λέει ο λαός. Έτσι και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μπορεί να πέρασαν 14 ολόκληρα χρόνια, μπορεί οι δρόμοι τους να χώρισαν και να βρέθηκαν αντίπαλοι. Μπορεί να μεσολάβησαν πολλά. Αλλά εκείνη η ημέρα ήρθε. Και ο Σέρβος πολυνίκης προπονητής, ανέλαβε ξανά την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε.

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον

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Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Εργκίν Αταμάν, οι επιλογές του Παναθηναϊκού για προπονητή επιπέδου Εuroleague, ήταν ελάχιστες. Και οι πράσινοι, με στενό pressing και προσφέροντας ένα αμύθητο συμβόλαιο, απέσπασαν το πολυπόθητο «ναι» από τον αγαπημένο της εξέδρας. Το όνομα του Ομπράντοβιτς θα ξαναγίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών

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Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσίασε τον νέο προπονητή της ομάδας, σε μία κατάμεστη Αίθουσα Τύπου , την ώρα που κάποιες χιλιάδες οπαδοί του τριφυλλιού είχαν σπεύσει στις εξέρδες του ΟΑΚΑ για να αποθεώσουν τον άνθρωπο που πρωτοήρθε στον Παναθηναϊκό, πριν 26 ολόκληρα χρόνια, και τον μετέτρεψε σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

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Από την πλευρά του ο Ομπράντοβιτς απέφυγε τα μεγάλα λόγια και τις βαριές υποσχέσεις. Ξέρει να μιλάει άλλωστε μέσα στο γήπεδο και να αποφεύγει τις βαρύγδουπες δηλώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην πράσινη ΚΑΕ θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε πολλά πόστα, με έναν και μοναδικό στόχο. Την επιστροφή στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης.

Η (δεύτερη) εποχή Ομπράντοβιτς είναι εδώ