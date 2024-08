Καραλής- Ντουπλάντις: Η σχέση ζωής των δύο μεγάλων αθλητών που κρατά χρόνια

Ο «ιπτάμενος» Μανόλο πέταξε στα 5,90 μέτρα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο το πρώτο του σε Ολυμπιακούς Αγώνες / Βίντεο από το δελτίο του Star

Η επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έκανε όλη την Ελλάδα περήφανη. Όχι μόνο για το χάλκινο μετάλλιο που έφερε στη ελληνική συλλογή, αλλά και για το ήθος και τον χαρακτήρα που επέδειξε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό, όμως, που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη που υπήρξε ανάμεσα στον ίδιο και τους «αντιπάλους» του, υπενθυμίζοντας σε όλους την αξία του ολυμπιακού πνεύματος και το «Ευ Αγωνίζεσθαι». Η εικόνα με τον «Μανόλο» και τον «εξωγήινο» Άρμαντ Ντουπλάντις να αγκαλιάζονται μετά την επιτυχία τους έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Φωτογραφίες Intime

Η σχέση των δύο αθλητών κρατάει χρόνια, όταν και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε εφηβικούς αγώνες.

Οι δύο αθλητές συναντήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αγώνων νέων και σύντομα συνδέθηκαν μέσω της κοινής τους αγάπης για το άθλημα. Παρά το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, ανέπτυξαν μια στενή φιλία.

Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, συντροφικότητα και κοινή αγάπη για το άλμα επί κοντώ, ενώ υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε διάφορους αγώνες και προπονήσεις.

