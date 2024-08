Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Κολυμβήτρια κατέρρευσε μόλις βγήκε από την πισίνα

Η «μάχη» που δίνουν οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων είναι τεράστια και υπερβαίνουν τα όρια και τις αντοχές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ολυμπιακό μετάλλιο.

Πολλές φορές, μάλιστα, η προσπάθειά τους είναι υπεράνθρωπη με αποτέλεσμα να «καταρρέουν». Αντίστοιχη είναι η περίπτωση Σλοβάκας κολυμβήτριας, η οποία έχασε τις αισθήσεις της μόλις βγήκε από την πισίνα.

Η Σλοβάκα κολυμβήτρια Tamara Potocka που έδωσε την ψυχή της στα 200 μέτρα ατομικής μεικτής γυναικών ένιωσε έντονη αδιαθεσία μόλις βγήκε από το νερό. Η 21χρονη αθλήτρια «κατέρρευσε» δίπλα στην πισίνα.

Swimmer Tamara Potocka was seen sitting poolside for a few seconds in clear distress, even as swimmers lined up for the next heat.



Organisers realised something was wrong and postponed the next swim as medical staff descended on the scene.



Footage:https://t.co/qjVWmTpV7b pic.twitter.com/jl0y8GmbTD