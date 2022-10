«Κανείς δε μένει μαζί σου για πάντα»: Το αινιγματικό tweet του Τσιτσιπά

Σε μία αρκετά αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά τις βρισιές που εξαπέλυσε κατά του πατέρα του εν μέσω του αγώνα τένις με τον Νόβακ στο Open της Βιέννης.

Ο Έλληνας τενίστας με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter εξέφρασε τα όσα νιώθει και πολλοί θα μπορούσαν να το συνδέσουν με όσα έγιναν χθες, στην αναμέτρηση με τον Νόβακ.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.