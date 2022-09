Αποσύρεται από το τένις ο Ρότζερ Φέντερερ

Μετά από μία θρυλική καριέρα, κατά την οποία θεωρήθηκε από πολλούς ως ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, ο Ρότζερ Φέντερερ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται οριστικά από το άθλημα.

Έχοντας «κλείσει» τα 41 του, κερδίσει αμέτρητους τίτλους και ύστερα από αρκετούς τραυματισμούς στο γόνατο του, ο αστέρας του αθλήματος απόφασισε να ρίξει το φινάλε σε μία καριέρα που αρκετοί νεότεροι θα θέλουν να μιμηθούν. Οι θαυμαστές του θα μπορέσουν να τον απολαύσουν για τελευταία φορά στον αγωνιστικό χώρο στο Laver Cup, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου.

«Σε όλη την οικογένεια του τένις και όχι μόνο,

Από όλα τα δώρα που μου προσέφερε το τένις όλα αυτά τα χρόνια, το μεγαλύτερο, δίχως αμφιβολία, είναι ο κόσμος που συνάντησα σε αυτήν την πορεία: οι φίλοι, οι αντίπαλοι και πάνω απ’ όλα οι φίλαθλοι που δίνουν ζωή στο άθλημα. Σήμερα, θέλω να μοιραστώ ορισμένα νέα με όλους σας.

Όπως γνωρίζετε πολλοί, τα προηγούμενα τρία χρόνια μου παρουσιάστηκαν προκλήσεις με τη μορφή τραυματισμών και χειρουργείων. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη ανταγωνιστική κατάσταση. Αλλά γνωρίζει επίσης τις δυνατότητες του σώματός μου και τα όριά του και το μήνυμά του τελευταία ήταν ξεκάθαρο. Είμαι 41 ετών. Έχω δώσει πάνω από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια. Το τένις μου συμπεριφέρθηκε περισσότερο γενναιόδωρα από όσο θα μπορούσα να ονειρευτώ και τώρα πρέπει να αναγνωρίσω πότε είναι η στιγμή να τελειώσω την επαγγελματική καριέρα μου.

Το Laver Cup της επόμενης εβδομάδα στο Λονδίνο θα είναι η τελευταία διοργάνωση ATP. Θα παίξω κι άλλο τένις στο μέλλον φυσικά, αλλά όχι σε Grand Slams ή στο ATP Tour.

Είναι η γλυκόπικρη απόφαση, επειδή θα μου λείψουν όλα όσα μου έδινε το τουρ. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν τόσα που μπορώ να γιορτάσω. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στη Γη. Μου δόθηκε ένα ξεχωριστό ταλέντο να παίζω τένις και το έκανα σε ένα επίπεδο που ποτέ δεν φανταζόμουν, για πολύ περισσότερο καιρό από όσο θα μπορούσα να σκεφτώ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά την καταπληκτική σύζυγό μου Μίρκα, η οποία έζησε κάθε λεπτό μαζί μου. Με προειδοποιούσε πριν από τους τελικούς, έβλεπε αμέτρητα παιχνίδια ακόμα κι όταν ήταν οκτώ μηνών έγκυος και υπέμεινε την ιδιαίτερη πλευρά μου στο δρόμο με την ομάδα μου για πάνω από είκοσι χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μου για την υποστήριξή τους, πάντα διψασμένα να εξερευνήσουν νέα μέρη και να δημιουργήσουν υπέροχες αναμνήσεις στην πορεία.

Το να δω την οικογένειά μου να με υποστηρίζει από τις κερκίδες είναι ένα συναίσθημα που θα κρατώ για πάντα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω την προσφορά των αγαπητών γονιών μου και της αγαπημένης αδερφής μου, χωρίς τους οποίους τίποτε δεν θα ήταν εφικτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πρώην προπονητές μου που πάντα με καθοδηγούσαν στη σωστή κατεύθυνση. Ήσασταν υπέροχοι! Και στην Ομοσπονδία Τένις της Ελβετίας, που με πίστεψε ως νεαρό και μου έδωσε ιδανική εκκίνηση στην καριέρα μου.

