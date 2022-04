17χρονη Ολυμπιονίκης πέθανε ύστερα από βύθιση του ιστιοφόρου της

Η ιστιοπλόος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, Eya Guezguez, η οποία αγωνίστηκε για την Τυνησία το περασμένο καλοκαίρι σε ηλικία μόλις 16 ετών, πέθανε αφού το ιστιοφόρο της βυθίστηκε ενώ προπονούνταν στη θάλασσα με τη δίδυμη αδερφή της.

Ωστόσο η αδερφή της που αγωνίστηκε μαζί της στο τουρνουά ιστιοπλοΐας στους αγώνες του Τόκιο 2020 το περασμένο καλοκαίρι, επέζησε από την τραγική βύθιση.Οι αδερφές Guezguez τερμάτισαν στην 21η θέση στο αγώνισμα 49er FX, αλλά είχαν μεγάλες ελπίδες να αγωνιστούν στους μελλοντικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και να βελτιώσουν την απόδοση τους στο ντεμπούτο αφού έφτασαν στο Τόκιο ως οι νεότερες αθλήτριες της χώρας τους.

Η επίσημη σελίδα του ETTACHKILA στο Twitter απέτισε φόρο τιμής στην νεαρό ιστιοπλόο, λέγοντας: «Μόλις 16 ετών, η πρωταθλήτρια μας στην ιστιοπλοΐα, Eya Guezguez πέθανε σήμερα μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής ομάδας. «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους της.»

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics...

