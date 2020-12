Αντετοκούνμπο: Υπέγραψε το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ

Μπορεί οι επαγγελματικές προτάσεις που δέχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να ήταν πολλές και δελεαστικές ο ίδιος όμως έκλεισε τα αυτιά και ανανέωσε με τους Μπακς και έτσι θα βάλει στο λογαριασμό του 228,2 εκατομμυρία. Αυτό μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ιστορία του NBA.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Λεμπρόν Τζέιμς τον πρωταθλητή των Λος Άντζελες Λέικερς ο οποίος έγραψε στο twitter.

LeBron on Giannis’ extension with Bucks: “I think it’s great he’s staying there and committed to that franchise.”