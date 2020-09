ΠΑΟΚ: Με Τσόλακ και Ουαγκέ στο ματς της χρονιάς!

Ο Αμπέλ Φερέιρα ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Κράσνονταρ (30/09, 22:00), με τους Τσόλακ και Ουαγκέ να είναι μεταξύ των "εκλεκτών" του Πορτογάλου τεχνικού. Οι δύο παίκτες έκαναν ντεμπούτο στην αναμέτρηση με τον Βόλο για το πρωτάθλημα και έτσι ο προπονητής του δικεφάλου τους συμπεριέλαβε στην αποστολή, με στόχο η ομάδα του να εμφανιστεί όσο πιο δυνατή γίνεται στο ματς της χρονιάς με τους Ρώσους που θα κρίνει την πρόκριση στην φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μπίσεσβαρ.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Ουαγκέ, Μιχάι, Βαρέλα, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Εσίτι, Νινούα, Σβαμπ, Ελ Καντουρί, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι, Τζόλης, Τσόλακ.

📋#SquadList Our squad for the game against @FCKrasnodar | @ChampionsLeague #PlayOffs 2nd leg #PAOKKRA #UCL pic.twitter.com/dbtd63cd3Q