Η έκπληξη του Φέντερερ στις νεαρές τενίστριες της...ταράτσας!

Αντιμέτωπες με μία ευχάριστη έκπληξη ήρθαν δύο νεαρές τενίστριες που έγιναν γνωστές όταν την περίοδο της καραντίνας αποφάσισαν να παίξουν τένις στις ταράτσες τους.

Τα δύο κορίτσια, Καρόλα και η Βιτόρια αυτή τη φορά νόμιζαν πως θα έδιναν συνέντευξη σε τηλεοπτικό μέσο, προκειμένου να μιλήσουν για το video τους που έγινε viral.

Λογάριασαν όμως χωρίς τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους. Η συγκίνηση των κοριτσιών ήταν μεγάλη. Οι τρεις τους όχι μόνο συνομίλησαν αλλά έπαιξαν και τένις μαζί.

