Η Σάλκε αρνείται ότι ο Χίτλερ ήταν οπαδός της!

Ο Ναζισμός έχει αφήσει βαθιά πληγή στην ψυχοσύνθεση των Γερμανών, ώστε κάθε άμεση ή έμμεση συσχέτιση του σήμερα με τη μαύρη εποχή της ανθρωπότητας να προκαλεί αντιδράσεις.

Το άρθρο που δημοσίευσαν πριν λίγους μήνες οι Times, στο οποίο ισχυρίστηκαν ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν οπαδός της Σάλκε γι΄αυτό οι βασιλικοί Μπλε κατέκτησαν έξι πρωταθλήματα την περίοδο 1933-1944 προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Διευθυντή Επικοινωνίας της Σάλκε, Γκερντ Βος.

