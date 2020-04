Παρί Σεν Ζερμέν: Το ξεχωριστό «ευχαριστώ» στους αληθινούς ήρωες!

Με ένα ξεχωριστό βίντεο οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν ευχαρίστησαν τους αληθινούς ήρωες της καθημερινής μαχης με τον κορωνοιό!

To all of our #EverydayHeroes

Thank you for your courage.

Thank you for your dedication.

Thank you for your solidarity.

Thank you also to our partner @Deliveroo and to all of the delivery drivers ❤💙 pic.twitter.com/aGI0iIAzlC