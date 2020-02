«Χρυσός» και πάλι ο Λευτέρης Πετρούνιας στη Μελβούρνη

Επιτέλους μπορώ να πω ότι επιστρέφω εκεί που ήμουν και πριν ! Το 1ο βήμα έγινε και προχωράμε δυνατά γιατί έχουμε δρόμο. Ο δρόμος αυτός όμως φτάνει στο Τόκυο! Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξή σας! #RoadtoTokyo #onestepcloser #greatinjapan2020 #dontcrackunderpresure #TheOnlyWayIsThrough #powerhealth #petrounias #progame

A post shared by Eleftherios Petrounias (@eleftherios_petrounias) on Feb 22, 2020 at 3:15am PST