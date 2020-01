Ράκος ο Σακίλ Ο’Νιλ από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Δείτε στο παραπάνω βίντεο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star εικόνες από το ατύχημα

Λύγισε σε τηλεοπτική εκπομπή και ξέσπασε σε κλάματα o Σακίλ Ο’Νιλ, o άλλοτε συμπαίκτης του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας όταν αναφέρθηκε στον Black Mamba η φωνή του «ράγισε» και εξομολογήθηκε πως ποτέ ξανά δεν έχει νιώσει τόσο μεγάλο πόνο.

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”



Shaq on Kobe Bryant. (via @NBAonTNT)



pic.twitter.com/XMiwtpfmgR