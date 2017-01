LIFESTYLE

Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τζον Χαρτ σε ηλικία 77 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

O Χαρτ είχε εμφανισθεί σε πολλές γνωστές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σε μια πλούσια καριέρα του διήρκεσε έξι δεκαετίες.

Μεταξύ άλλων συμμετείχε σε τρεις ταινίες “Χάρι Πότερ” ως μάγος Γκάριγκ Ολιβάντερ, ενώ ήταν επίσης γνωστός για τις ταινίες "Alien", "Hellboy", "V for Vendetta", "Doctor Who, “Ο Άνθρωπος Ελέφαντας”, “1984”, “Εξπρές του Μεσονυχτίου”, “The Hit”, και “Scandal”, ενώ ξεχώρισε και στις τηλεοπτικές σειρές "Καλιγούλας", "Εγώ ο Κλαύδιος", και "Doctor Who".

Για τον ρόλο του στο Εξπρές του Μεσονυχτίου προτάθηκε για Όσκαρ Β' Αντρικού Ρόλου το 1978, ενώ το 1980 ξαναπροτάθηκε για Όσκαρ, αυτήν τη φορά για Καλύτερος Ηθοποιός για τον ρόλο του στην ταινία “Ο Άνθρωπος Ελέφαντας”.

Άλλες γνωστές κινηματογραφικές παρουσίες του ήταν στις ταινίες “Ο Ιντιάνα Τζόουνς και Το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου” και ο «Ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι» .