Την πιο τρυφερή της πλευρά αποφάσισε επιτέλους να δείξει η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ και γι’ αυτό πέρασε δύο ώρες διαβάζοντας παραμύθια και συνομιλώντας με άρρωστα παιδάκια που νοσηλεύονται στο Πρεσβύτερο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Η Μελάνια, απλά ντυμένη, φορώντας ένα μαύρο παντελόνι, μπλε μπλούζα και γόβες μπήκε στο νοσοκομείο, κρατώντας στα χέρια το αγαπημένο της παραμύθι.

«Ήρθα να σας ενθαρρύνω να διαβάσετε και να σκεφτείτε όσα θέλετε να πετύχετε», είπε στα παιδιά η Μελάνια και ξεκίνησε την ανάγνωση.

Η επίσκεψή της στο νοσοκομείο έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανάγνωσης, ενώ είναι η δεύτερη επίσκεψή της με εθελοντικό και κοινωνικό μήνυμα μέσα σε δύο μέρες.

Thank you for welcoming me @ChildrensHealth. My prayers and thoughts are with all of the children and families. #GROWUPSTRONGER pic.twitter.com/J8JoFTXniw