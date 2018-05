To Μουσείο Μπενάκη, εγκαινιάζει την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00, στην Κλωστοϋφαντουργία ΜΕΝΤΗΣ, που στεγάζεται στην οδό Πολυφήμου 6, στα Πετράλωνα, την έκθεση «Στέφανος Ρόκος – Αντιόπη Πανταζή. Δύο Κεντήματα».

Η έκθεση «Δύο Κεντήματα», που θα διαρκέσει έως το Σάββατο 28 Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο κεντήματα που υλοποιήθηκαν από το 2013 ως το 2016 με τίτλους Κέντημα I: Le merveilleux tableau d’Edvard Munch à Paris και Το κέντημα ΙI και αποτελούν προϊόν συνεργασίας μεταξύ του εικαστικού Στέφανου Ρόκου και της αρχιτέκτονος Αντιόπης Πανταζή.

Με αφορμή την ατομική του έκθεση «Η Εποχή του ηλεκτρισμού», ο Στέφανος Ρόκος ζήτησε από την Αντιόπη Πανταζή την μεταφορά δυο ζωγραφικών έργων σε εργόχειρο κι εκείνη τα ενέγραψε σε κεντημένη εκδοχή.

Όπως γράφει η επιμελήτρια της έκθεσης, Μάρια Μπαχά: «Το αποτέλεσμα που παράχθηκε, θυμίζοντας μια πολύ παλαιότερη παράδοση ταπισερί, ξεπέρασε κατά πολύ τις έτσι κι αλλιώς, φιλόδοξες προσδοκίες των εμπλεκομένων: η Αντιόπη κατάφερε στην ουσία να επανεφεύρει το μέσον της. Μπορεί να τη φανταστεί κανείς να κεντάει όσο και να στοχάζεται, σε ίσες δόσεις, να συλλαμβάνει και τελικά να συγκροτεί ένα πολυεπίπεδο τεχνικό σύστημα, να χτίζει τον προσωπικό της καλλιτεχνικό κώδικα, να βρίσκει τον καλλιτεχνικό αλγόριθμο του πρωτότυπου. Με ένα παραδοσιακό υλικό να καταφέρνει να αποδώσει υφές υδάτινων υλικών όπως η ακουαρέλα ή τα μελάνια. Να σχεδιάζει, να χρωματίζει, να φωτίζει με οικονομία και ευρυματικότητα επιτυγχάνοντας μια οπτική απόλαυση η οποία προϋποθέτει χιλιόμετρα πολύχρωμης κλωστής, χιλιάδες εργοτοώρες, δεκάδες πολυχρησιμοποιημένες βελόνες».

Ο χώρος της Κλωστοϋφαντουργίας Μέντης αποτελεί την φυσική και ιδανική στέγη μίας ισότιμης καλλιτεχνικής συνύπαρξης, που συμπλέκει παράδοση και νεωτερικότητα, χειροτεχνία και δημιουργική φαντασία.

Ο Στέφανος Ρόκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Από το 1995 έως το 2000 σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη. Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα χαρακτικής στο εργαστήριο του Γιώργου Μήλιου. Το 2002 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη χαρακτική από το Wimbledon School of Art του Λονδίνου, όπου φοίτησε με υποτροφία του ιδρύματος Προποντίς. Από το 2005 έως το 2007 ήταν υπότροφος του ΙΚΥ για την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2001 συνεργάζεται με την Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, την οποία εκπροσώπησε πέντε χρονιές με ατομική έκθεση στην Art Athina. Το 2010 παρουσίασε το μουσικό/εικαστικό project Horror & Romance on Another Planet, μια μουσική συλλογή που κυκλοφόρησε σε 1.700 αριθμημένα αντίτυπα με 18 πρωτότυπα τραγούδια Ελλήνων και ξένων μουσικών, εμπνευσμένα από την ομότιτλη ατομική του έκθεση. Έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα δίσκων των Παύλου Παυλίδη, Φοίβου Δεληβοριά, Piney Gir, Bobby Conn, Krista Muir, Interstellar Overdrive, Sigmatropic και Χρήστου Λεοντή, καθώς και εξώφυλλα βιβλίων, αφίσες για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες.

Η Αντιόπη Πανταζή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και είναι αρχιτέκτων. Συνεργάστηκε με μελετητικά γραφεία ( Α. Γεωργιάδη, Β. Γρηγοριάδη, Κ. Δεκαβάλα κ.ά.) σε αρχιτεκτονικά έργα μεγάλης κλίμακας (Χίλτον Ρόδου, διαρρυθμίσεις Χίλτον Αθήνας, Νέα οικιστική μονάδα Ξάνθης

κ.ά.). Επίσης, συνεργάστηκε με κατασκευαστικές εταιρείες (Αφοί Καπετανίδη και Α. Καπετανίδη) σε μελέτες και διαγωνισμούς (αποκατάσταση και προσαρμογή σε Μουσείο των παλαιών Τούρκικων Λουτρών στην Πλάκα, ανάπλαση πάρκου Πεδίου Άρεως, κ.ά.).

Το διάστημα 1986-2011, με το ζωγράφο Λεωνίδα Μπαχά διατηρούσαν μελετητικό γραφείο με ειδίκευση σε μουσειογραφικές μελέτες νέων μουσείων (Νομισματικό Μουσείο Αθηνών – Ιλίου Μέλαθρον, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων – σταθμός Πειραιά, λαογραφικό Μουσείο – Καλαμάτα, κ.ά.) σε σχεδιασμό περιοδικών εκθέσεων σε υπάρχοντα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας (μουσεία: Λαϊκής Τέχνης, Βυζαντινό, Αρχαιολογικό, Νομισματικό και Μέγαρο Μουσικής).

Παράλληλα, συνεργάστηκαν με φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, UNESCO, κ.ά.) για περιοδικές ή κινητές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσειοσκευές.

Από το 2012 ασχολείται ερασιτεχνικά με τη σκηνογραφία και απόδοση ζωγραφικών έργων σε κεντήματα.