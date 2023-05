Ο βασιλιάς Κάρολος αγαπά την Κις Λορέν: Δες βήμα βήμα τη συνταγή

Βίντεο με την αναλυτική συνταγή για Κις Λορέν

Η βασιλική οικογένεια έχει ορίσει ως επίσημο πιάτο της στέψης του βασιλιά Καρόλου του Γ΄ μια Κις Λορέν από σπανάκι, φάβα και εστραγκόν.

Στα social media των «γαλαζοαίματων» ανέβηκε η συνταγή γι’ αυτό το πιάτο που έχει ρίζες από τη Γαλλία.

Ο βασιλιάς Κάρολος λατρεύει την Κις Λορέν

Τι λέτε θα φτιάξετε αυτό το… βασιλικό πιάτο κι εσείς; Αν ναι, δείτε αναλυτικά την εκτέλεση της συνταγής.



Yλικά

Για τη ζύμη

125 γρ. απλό αλεύρι

Πρέζα αλάτι

25 γραμμ. κρύο βούτυρο, σε κύβους

25 γραμμ. λάδι

2 κουταλιές της σούπας γάλα

Ή 1 τεμάχιο έτοιμης ζύμης 250 γρ.

Για τη γέμιση

125 ml γάλα

175 ml διπλή κρέμα γάλακτος

2 μεσαία αυγά

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο εστραγκόν

Αλάτι και πιπέρι

100 γραμμ. τριμμένο τυρί τσένταρ

180 γραμμ. μαγειρεμένο σπανάκι, ελαφρά ψιλοκομμένο

60 γραμμ. μαγειρεμένα φασόλια ή φασόλια σόγιας

Spinach, broadbeans and tarragon: The official coronation quiche recipehttps://t.co/A07vi0dfa8