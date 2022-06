Crop top: Οι πιο chic και classy τρόποι να το φορέσουμε το καλοκαίρι 2022!

Τα crop tops έχουν την τιμητική τους όλη τη χρονιά αλλά ειδικά το καλοκαίρι το fashion παιχνίδι είναι all about them!

Tα τελευταία χρόνια, το επίκεντρο της σιλουέτας έχει μετατοπιστεί ξανά προς το επάνω μέρος του σώματος και τα περισσότερα ρούχα είναι super high waisted, τονίζοντας ιδιαίτερα τους επάνω κοιλιακούς μας.

Αν είσαι fashion addicted όμως, σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι πολλά κορίτσια της μόδας επιλέγουν και το στιλ των 70s ή 00s look με crop τοπ και χαμηλοκάβαλο παντελόνι ή φούστα αλλά το στιλ αυτό είναι για πιο… τολμηρές.

Αν δε θέλεις να νιώθεις τόσο «εκτεθειμένη» επίλεξε ένα ψηλόμεσο παντελόνι, φούστα ή σορτς και συνδύασέ το υπερόχα με το crop top σου.

Οι συνδυασμοί που θα δούμε παρακάτω θα σε βοηθήσουν να το βάλεις στο καθημερινό σου ντύσιμο και να απογειώσεις το summer style σου με την απαραίτητη δόση sexiness και θηλυκότητας!

