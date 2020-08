Οι πιο τέλειες αποχρώσεις στο μακιγιάζ, για να παρατείνουμε το καλοκαίρι!

Έξυπνα tips για το πώς να κάνουμε το γαλάζιο χρώμα να υπερισχύσει στο μακιγιάζ μας.

Τι και αν το καλοκαίρι μας αποχαιρετά σιγά σιγά, εμείς συνεχίζουμε τις καλοκαιρινές εμφανίσεις όσο ο καιρός το επιτρέπει ακόμα. Άλλωστε, το κλίμα της χώρας μας, επιτρέπει στην καλοκαιρινή περίοδο να παρατείνεται έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να δοκιμάσουμε μοναδικά make up trends και να υποδεχτούμε με χρώμα το φθινόπωρο.

Οι διακοπές μπορεί να τελείωσαν και να επέστρεψες στην πόλη, όμως οι βραδινές βόλτες συνεχίζονται και αυτό το σαββατοκύριακο το μακιγιάζ σου θα γίνει talk of the town, με ελάχιστο κόπο και πολλή φαντασία. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά πως οι περισσότερες γυναίκες θέλουμε να ξεχωρίζουμε στις εξόδους μας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα, παρακάτω θα βρεις μοναδικές προτάσεις των beauty icons, που σου δείχνουν βήμα βήμα πως να πετύχεις το απόλυτο αποτέλεσμα.

Endless Blue: Το μπλε είναι το αγαπημένο χρώμα του καλοκαιριού και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το μακιγιάζ της σεζόν. Ταιριάζει απίστευτα είτε σε ξανθές, είτε σε μελαχρινές και μάλιστα αποτελεί hot trend και του φετινού φθινοπώρου.

Cherry summer look: Ένα ρομαντικό make up tutorial με έμφαση στα κερασί χείλη. Χωρίς πολλές υπερβολές και σε minimal ύφος, είναι ένα από τα μακιγιάζ που θα σε βγάλουν από την δύσκολη θέση αν έχεις αργήσει στο ραντεβού σου.

Glowy Glam: Η λάμψη σε συνδυασμό με τη χρυσαφένια επιδερμίδα είναι το must των ημερών. Για μια εντυπωσιακή λαμπερή εμφάνιση με έντονα κοραλί χείλη αλλά και bronze αποχρώσεις, δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις το παρακάτω tutorial.

Yellow for Summer: Αν πάλι ανήκεις στις beauty addicts και θέλεις πάντα να κάνεις την διαφορά, δοκίμασε να προσθέσεις έντονα χρώματα στο μακιγιάζ σου, όπως είναι το κίτρινο. Να είσαι σίγουρη πως όλοι θα μιλούν για το υπέροχο make up looks σου.

Πηγή: AllYou