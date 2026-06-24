MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης διαγωνίζεται στη 2η Δοκιμασία του MasterChef 2026 στις 24 Ιουνίου.
  • Αυτή τη φορά, ο Πάνος ηγείται της δικής του μπριγάδας με βοηθούς τους Γιώργο Δημητριάδη και Φίλιπ Βάκο.
  • Πρέπει να σχεδιάσει ένα menu degustation πέντε σταδίων, συμπεριλαμβανομένου ενός γλυκού πιάτου.
  • Οι καλεσμένοι των τριών chef κριτών θα είναι οι νικητές προηγούμενων ετών, αναλαμβάνοντας ρόλο τέταρτου κριτή.
  • Η πίεση και η οργάνωση είναι κρίσιμες για την επιτυχία του Πάνου στην κουζίνα.

Απόψε, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι η σειρά του Πάνου Τελάλη να διαγωνιστεί στη 2η Δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026!

MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου

Στην 1η Δοκιμασία, ο Πάνος κλήθηκε να αντιγράψει δύο πιάτα σε μία από τις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου. Όμως, το σκηνικό αλλάζει εντελώς και αυτή τη φορά δεν θα ακολουθήσει οδηγίες, αλλά θα είναι εκείνος που θα τις δίνει, καθώς  θα ηγηθεί της δικής του μπριγάδας. Η δοκιμασία θα διεξαχθεί σε συνθήκες πραγματικής κουζίνας, με τους δύο βοηθούς που ο ίδιος έχει επιλέξει, τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Φίλιπ Βάκος.

MasterChef: Η σειρά του Πάνου στον μεγάλο τελικό!

Ο Πάνος θα κληθεί να σχεδιάσει το menu, να οργανώσει την μπριγάδα του, να συντονίσει τη ροή και να διατηρήσει τον σωστό ρυθμό, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πιάτο που θα βγει από την κουζίνα θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες της βραδιάς.

MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου

MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου

Μαζί με τους βοηθούς του θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, με το πέμπτο στάδιο να είναι γλυκό πιάτο. Ο Πάνος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ποσότητες και στη συνέπεια. Όλες οι αποφάσεις θα βρίσκονται στα χέρια του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαχειριστεί την έντονη πίεση και να κρατήσει την κουζίνα παραγωγική από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Όταν οι καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου πάρουν τις θέσεις τους, η μπριγάδα του θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το σέρβις, όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν με όρους και χρόνους πραγματικής κουζίνας! 

MasterChef 2026 - Κοντιζάς σε Βαρθαλίτη: «Βλέπεις πουθενά τον Βακιάρο;»

MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου 

Καλεσμένοι θα είναι και απόψε οι μεγάλοι νικητές του MasterChef των προηγούμενων ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα αναλάβουν τον ρόλο του τέταρτου κριτή. Μαζί με τους τρεις chef κριτές θα διαμορφώσουν τη βαθμολογία της 2ης Δοκιμασίας του φετινού μεγάλου τελικού. 

MasterChef 2026: Καλεσμένοι & κριτές βαθμολόγησαν την προσπάθεια του Τάσου!

MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου

Θα καταφέρει ο Πάνος να τους εντυπωσιάσει με τα πιάτα του και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου; 

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