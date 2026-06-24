Απόψε, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι η σειρά του Πάνου Τελάλη να διαγωνιστεί στη 2η Δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026!

Στην 1η Δοκιμασία, ο Πάνος κλήθηκε να αντιγράψει δύο πιάτα σε μία από τις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου. Όμως, το σκηνικό αλλάζει εντελώς και αυτή τη φορά δεν θα ακολουθήσει οδηγίες, αλλά θα είναι εκείνος που θα τις δίνει, καθώς θα ηγηθεί της δικής του μπριγάδας. Η δοκιμασία θα διεξαχθεί σε συνθήκες πραγματικής κουζίνας, με τους δύο βοηθούς που ο ίδιος έχει επιλέξει, τον Γιώργο Δημητριάδη και τον Φίλιπ Βάκος.

Ο Πάνος θα κληθεί να σχεδιάσει το menu, να οργανώσει την μπριγάδα του, να συντονίσει τη ροή και να διατηρήσει τον σωστό ρυθμό, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πιάτο που θα βγει από την κουζίνα θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες της βραδιάς.

Μαζί με τους βοηθούς του θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα menu degustation πέντε σταδίων, με το πέμπτο στάδιο να είναι γλυκό πιάτο. Ο Πάνος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ποσότητες και στη συνέπεια. Όλες οι αποφάσεις θα βρίσκονται στα χέρια του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαχειριστεί την έντονη πίεση και να κρατήσει την κουζίνα παραγωγική από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Όταν οι καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου πάρουν τις θέσεις τους, η μπριγάδα του θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το σέρβις, όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν με όρους και χρόνους πραγματικής κουζίνας!

Καλεσμένοι θα είναι και απόψε οι μεγάλοι νικητές του MasterChef των προηγούμενων ετών, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού θα αναλάβουν τον ρόλο του τέταρτου κριτή. Μαζί με τους τρεις chef κριτές θα διαμορφώσουν τη βαθμολογία της 2ης Δοκιμασίας του φετινού μεγάλου τελικού.

Θα καταφέρει ο Πάνος να τους εντυπωσιάσει με τα πιάτα του και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου;

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