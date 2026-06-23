Τo sequel της κωμωδίας δράσης «Nobody» (2025, διάρκειας 86’) με τους Bob Odenkirk, Sharon Stone, Connie Nielsen, Christopher Lloyd και σκηνοθεσία του Timo Tjahjanto θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένας πατέρας προσπαθεί να απολαύσει τις οικογενειακές διακοπές, όμως μια σύγκρουση με αδίστακτους εγκληματίες τον βυθίζει ξανά στη βία. Μέσα σε μάχες και μαύρο χιούμορ, το χάος τον ακολουθεί παντού.

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

