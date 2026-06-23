Αδρεναλίνη και black humor με sequel «Nobody» στην Sunday Premiere της Nova

Την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Novacinema1 με Bob Odenkirk και Sharon Stone

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Πρρεμιέρα «Nobody» στην Nova
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Τo sequel της κωμωδίας δράσης «Nobody» (2025, διάρκειας 86’) με τους Bob Odenkirk, Sharon Stone, Connie Nielsen, Christopher Lloyd και σκηνοθεσία του Timo Tjahjanto θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Ιουνίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

nobody

Ένας πατέρας προσπαθεί να απολαύσει τις οικογενειακές διακοπές, όμως μια σύγκρουση με αδίστακτους εγκληματίες τον βυθίζει ξανά στη βία. Μέσα σε μάχες και μαύρο χιούμορ, το χάος τον ακολουθεί παντού.

nobody

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
 

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