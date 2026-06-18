Έκπληξη επί σκηνής για την Dara: Η χρυσή βράβευση που έκλεψε τα βλέμματα

Η αντίδραση της νικήτριας της Eurovision 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision, εντυπωσίασε στα Mad VMA με μια έκπληξη.
  • Ο Γιώργος Αρσενάκος της απένειμε χρυσή πλακέτα για το τραγούδι «Bangaranga».
  • Το «Bangaranga» είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς, με εκατομμύρια streams.
  • Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συμμετείχε στη σύνθεση και παραγωγή του «Bangaranga», προσθέτοντας άλλη μια διάκριση.
  • Η εμφάνιση της Dara αποθεώθηκε από το κοινό, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της.

Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, έκλεψε για άλλη μία φορά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά στη σκηνή των Mad VMA, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής έκπληξης.

Dara: «Ο Βεζένκοφ θα έρθει να με δει. Είμαι φαν του Ολυμπιακού»

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, της απένειμε χρυσή πλακέτα για το «Bangaranga», το τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή της Eurovision και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς.

Έκπληξη επί σκηνής για την Dara: Η χρυσή βράβευση που έκλεψε τα βλέμματα

Το κομμάτι, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records, μετρά εκατομμύρια streams και παραμένει σταθερά στην κορυφή των digital charts εδώ και εβδομάδες.

Η φετινή ευρωπαϊκή πρωτιά έχει και έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Είκοσι ένα χρόνια μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One», ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνδέει το όνομά του με ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο του διαγωνισμού, καθώς συμμετέχει στη σύνθεση και την παραγωγή του «Bangaranga», προσθέτοντας μία ακόμη διεθνή διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του.

Η λαμπερή απονομή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Dara στα Mad VMA.

Έκπληξη επί σκηνής για την Dara: Η χρυσή βράβευση που έκλεψε τα βλέμματα

Με ένα δυναμικό και γεμάτο ενέργεια act, η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και αποθέωση από χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο. Ένα ακόμη highlight σε μια χρονιά που μοιάζει να της ανήκει ολοκληρωτικά.

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Διαβάστε περισσότερα:
DARA
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ΒΡΑΒΕΙΑ MAD
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ΒΡΑΒΕΙΑ MAD 2026
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BANGARANGA
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