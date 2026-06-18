Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision, έκλεψε για άλλη μία φορά τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά στη σκηνή των Mad VMA, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής έκπληξης.

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, της απένειμε χρυσή πλακέτα για το «Bangaranga», το τραγούδι που κατέκτησε την κορυφή της Eurovision και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς.

Το κομμάτι, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Panik Records, μετρά εκατομμύρια streams και παραμένει σταθερά στην κορυφή των digital charts εδώ και εβδομάδες.

Η φετινή ευρωπαϊκή πρωτιά έχει και έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Είκοσι ένα χρόνια μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One», ο Δημήτρης Κοντόπουλος συνδέει το όνομά του με ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο του διαγωνισμού, καθώς συμμετέχει στη σύνθεση και την παραγωγή του «Bangaranga», προσθέτοντας μία ακόμη διεθνή διάκριση στο πλούσιο βιογραφικό του.

Η λαμπερή απονομή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Dara στα Mad VMA.

Με ένα δυναμικό και γεμάτο ενέργεια act, η τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και αποθέωση από χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο. Ένα ακόμη highlight σε μια χρονιά που μοιάζει να της ανήκει ολοκληρωτικά.