MasterChef Νώρα: «Ο Λευτέρης είπε στην μπριγάδα να με ψηφίσει»

Το πρώτο Mystery Box ολοκληρώθηκε και η μπριγάδα που ηττήθηκε ήταν η μπορντό. «Εμείς μετά από αυτό το Mystery Box ψάχνουμε τους δυο πρώτους υποψήφιους προς αποχώρηση», είπε αρχικά ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία η Νώρα ζήτησε από τους κριτές να… «καταγγείλει» τον Λευτέρη.

«Όση ώρα ήμασταν στο break ο Λευτέρης μάζεψε την ομάδα και είπε στους συμπαίκτες μου να με ψηφίσουν. Δεν το βρίσκω τίμιο. Θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτώ αν θα αποχωρήσω οικειοθελώς», ήταν τα λόγια της και αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μπορντό μπριγάδας λέγοντας: «Σεφ, αυτό που είπα στην ομάδα είναι ότι γνωρίζουμε τις αδύναμες προσπάθειες. Αν ψήφιζα μόνο για σήμερα αυτός θα ήταν ο Διονύσης. Ξέρω ότι θα πρέπει να βγουν δυο άτομα και αυτό που είπα είναι ότι ‘’εγώ θα ψηφίσω τη Νώρα».

«Η Νώρα φαίνεται πως δεν έχει πάρει χαμπάρι από όσα της λέω. Βλέπει δράκους και ίντριγκες…Ο καθένας αντιλαμβάνεται μέχρι εκεί που μπορεί και πράττει αναλόγως. Δε με ενδιαφέρει να κάνω ίντριγκες, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνει δυνατή η ομάδα και να μαζέψουμε νίκες», πρόσθεσε μιλώντας on camera ο αρχηγός των μπορντό.

Ο Κλεό βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά αρκέστηκε να πει: «And the Oscar goes to Nora (Και το Όσκαρ πηγαίνει στη Νώρα)».



