3 βραβεία για το Star στα Digital Media Awards

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Οίνου Μάρκου, η τελετή απονομής των Digital Media (DIME) Awards 2024. Ήταν η 11η χρονιά των βραβείων-θεσμός, τα οποία μεγαλύτερα από ποτέ, μπαίνουν στη 2η δεκαετία της ζωής τους.

To Star σε συνεργασία με την εταιρία Αdvengers, σε μια χρονιά με έντονο ανταγωνισμό, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις με solid strategy και δημιουργικό, δημοφιλές content που ξεχώρισε κι απέσπασε 3 βραβεία, 2 SILVER και 1 BRONZE στην ενότητα «Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing» στις κατηγορίες:

• Best Use of Facebook για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 2024, βραβείο SILVER

• Best Use of Οther Social Media Platforms για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 2024, (best use of Twitter), βραβείο SILVER

• Best Engagement Strategy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 2024 βραβείο BRONZE

Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 35 καταξιωμένα στελέχη, υπό την προεδρία της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Αικατερίνης Σταυριανέα.

Συνολικά το Star, από το 2018 που συμμετέχει στα βραβεία Digital Media Awards, έχει κατακτήσει 32 βραβεία.

