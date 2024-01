Ο γύρος του κόσμου περνά από το TractioN σήμερα στις 14:10!

Μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή, αφιερωμένη σε μια μοναδική γυναίκα! Το TractioN με μεγάλη χαρά υποδέχεται την ατρόμητη Αμερικανίδα Lexie Alford, κάτοχο του ρεκόρ Guinness, ως το νεότερο άτομο που ταξίδεψε σε όλα τα κράτη του πλανήτη! Ως τα 21 της χρόνια η Lexie είχε ήδη επισκεφθεί 196 χώρες της Γης! Μάλιστα, το πέρασμά της από την Ελλάδα αποτελεί τμήμα μιας νέας απίθανης περιπέτειας, καθώς η Lexie έχει ξεκινήσει για τον πρώτο γύρο του κόσμου με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, οδηγώντας ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer!

Όπως εξηγεί στην Ινώ Στεφανή, η Lexie, σήμερα στα 25 της χρόνια και ενώ βρίσκεται καθ' οδόν προς έναν ακόμη αδιανόητο άθλο, έχει ήδη κατορθώσει να εκπληρώσει ένα όνειρο, που μπορεί να έχουν πολλοί, ελάχιστοι, όμως, θα έβρισκαν τη δύναμη να το αποτολμήσουν. Εκείνη, όμως, το αποφάσισε, το οργάνωσε και το πραγματοποίησε, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι στην ανθρώπινη θέληση δεν υπάρχουν όρια! Εξάλλου, το διαδικτυακό χαϊδευτικό της είναι «@LexieLimitless»!

Ο Κώστας και η Ινώ Στεφανή προσπαθούν να μπουν στο μυαλό της Lexie Alford, συγκρίνοντας την περίπτωσή της με τη θρυλική Aloha Wanderwell, την Καναδή πρωτοπόρο της αυτοκινητικής περιπλάνησης, η οποία, πριν από περίπου 100 χρόνια, το 1922 και μέσα σε 5 χρόνια κατόρθωσε να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου, οδηγώντας, ακριβώς όπως και η Lexie Alford, ένα αυτοκίνητο της Ford και συγκεκριμένα ένα Model T του 1918! Αποτίοντας φόρο τιμής στο επίτευγμα της Aloha Wanderwell, η Lexie Alford ξεκίνησε το δικό της ηλεκτροκίνητο γύρο του κόσμου από το ίδιο σημείο με την πρώτη διδάξασα, τη Νίκαια της Γαλλίας!

Το αυτοκίνητο, η ιστορία, η ίδια η ζωή κύκλους κάνει και η κάμερα του TractioN καταγράφει, με ειλικρινή θαυμασμό, τη σύγχρονη «Οδύσσεια» της Lexie Stanford στο τιμόνι του επιβλητικού, πολυτελούς 5θεσιου SUV της Ford, του αμιγώς ηλεκτρικού Explorer!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ JEEP AVENGER: Το πρώτο ηλεκτρικό Jeep στην ιστορία της εμβληματικής μάρκας είναι γεγονός! Όπως γεγονός είναι ότι ο συνεργάτης του TractioN, που είχε

πρώτος την εμπειρία της δοκιμής του ολοκαίνουργιου Jeep Avenger, είναι ένας αυθεντικός ορεσίβιος και φυσιολάτρης, ο Θωμάς Ευθυμίου! Ο οποίος και αναλύει στην υπόλοιπη ομάδα της εκπομπής το πώς και γιατί είναι σημαντικό το Jeep Avenger, ένα B-SUV, που έχει ήδη τιμηθεί με το βραβείο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς (Car of The Year 2023). Η έννοια της «συμπυκνωμένης ελευθερίας» βρίσκει στο Jeep Avenger τον ιδανικό εκφραστή της, καθώς πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αφ' ενός προσφέρει ποικιλία επιλογών ως προς τον τύπο κινητήρα (ηλεκτρικό και θερμικό), αλλά προκαλεί τον οδηγό και τη συντροφιά του για αποδράσεις προς την ελευθερία!

➢ DS 7 E-TENSE 4x4 360: Σύμφωνα με την DS Automobiles, τη γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία, το DS7 αποτελεί μια «ωδή στην τέχνη του ταξιδιού». Ένα πολυτελές, πολιτισμένο και τεχνολογικά προικισμένο Premium C SUV, το οποίο λειτουργεί συμβολικά σαν σημαία, όχι μόνο για την ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια, που χαρακτηρίζουν την DS, αλλά και για την περίφημη γαλλική φινέτσα γενικότερα. Εξάλλου, αυτό διακρίνουν και οι συνεργάτες του TractioN, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες που καταβάλει η Ινώ Στεφανή να τους… δελεάσει, παρουσιάζοντας άλλου είδους γαλλικά προϊόντα, όπως αρώματα ή gourmet εδέσματα. Το DS 7, ιδιαίτερα στην εντυπωσιακή τετρακίνητη έκδοση E-TENSE με τους 360 ίππους, απλώς κλέβει την παράσταση... αλά γαλλικά!

➢ TOYOTA bZ4X: Το TractioN συστήνει στο κοινό του το bZ4X, το πρώτο από τη νέα γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota. Το όνομά του αποκωδικοποιείται ως «bZ=Beyond Zero», δηλαδή πέραν των μηδενικών ρύπων, καθώς η Toyota επιχειρεί μια δυναμική και άριστα μελετημένη είσοδο στην ηλεκτροκίνηση. Το bZ4X, με κίνηση είτε στους δύο, είτε στους τέσσερις τροχούς, αποδεικνύει ότι είναι ένα ολοκληρωμένο όχημα υψηλών απαιτήσεων, σε όλους τους επιμέρους τομείς, με ποιότητα και επιδόσεις, που εντυπωσιάζουν. Ιδιαίτερα με την ενεργοποίηση του «X-Mode», το bZ4X ξεδιπλώνει τις εκτός δρόμου αρετές του, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό ακόμη και τους εξ ορισμού ανικανοποίητους συνεργάτες του TractioN!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Νίκος Κροντηράς – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

