«Σπάραξε» το Twitter με την αυτοκτονία του Γεράσιμου στο Μαύρο Ρόδο

Μαύρο Ρόδο: Η σκηνή που η Ευτυχία θρηνεί τον νεκρό γιο της

Συγκλονιστικό ήταν το φινάλε της τηλεοπτικής σειράς «Μαύρο Ρόδο», με το Twitter να αποθεώνει την Ελένη Καρακάση ή αλλιώς την τηλεοπτική «Ευτυχία».

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 6 Ιουλίου, ο ήρωας του Νίκου Κουκά «Γεράσιμος» αυτοκτονεί. Δεν μπόρεσε να αντέξει μακριά από την Ελισάβετ και κρεμάστηκε μέσα στο κελί της στο μοναστήρι του Αη Γιώργη.

Η Ελισάβετ μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές, αντικρίζουν τον Γεράσιμο νεκρό, κρεμασμένο με θηλιά στον λαιμό. Ξεσπούν σε κραυγές και η δόκιμη μοναχή καταρρέει. Τραγική φιγούρα η μητέρα του, Ευτυχία, που βλέποντας το άψυχο σώμα του γιου της, αρχίζει να ουρλιάζει.

«Βγες έξω, έλα στη μάνα σου παιδί μου», φωνάζει η ηθοποιός και το Twitter την αποθεώνει για την ερμηνεία της.

«Mας διέλυσε η Καρακάση απόψε», «Δεν υπάρχει ρε η γυναίκα», «Φοβερή» γράφουν οι χρήστες στα social media.

Δείτε μερικά από τα σχόλια

O ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ μιλαμε τερμα ανατριχιαστικος. ΔΕΝ ξερω τι αλλο να πω για να δοξασω την Ελενη Καρακαση. ΔΕΝ ξερω. Εχω σαστισει. #mavrorodo pic.twitter.com/JdGXd1Mcde — 😈✝️ᕼᗩᘉàSIᗰᗩ➕😇ᗩᘜᘉá Tweets: The 📺+🎶 Encyclopedia (@thanasima_agna) July 6, 2023

ΣΟΟΟΟΚ..Ελένη Καρακάση κυρίες και κύριοι υποκλιθείτε στο ταλέντο της..ΔΟΞΑ😭😭👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Συγκλονιστική και ανατριχιαστική μέχρι το κόκκαλο..Μάς γονάτισε😭👏🏻👏🏻👏🏻🙉😱🤧🤧Ο πόνος της μάνας αβάσταχτος..😭😭😖🥺 #mavrorodo pic.twitter.com/OYCp4uZWkp — YOLO✌🏻♐️✨💫 (@loukia55sl) July 6, 2023

Πάντως αυτές οι σκηνές της Καρακάση πρέπει να ηταν εξαντλητικες για κεινην #mavrorodo — Σκάει ο Τζίτζικας (@mmNeDoncDVfIqRX) July 6, 2023

Νίκος Κουκάς: Ποιος είναι ο τηλεοπτικός Γεράσιμος

Ο Νίκος Κουκάς είναι μόλις 26 ετών ωστόσο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το ταλέντο του. Ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική όταν ήταν 18 ετών. Ασχολείται και με το μόντελινγκ με έδρα το Λονδίνο.

Έχει πτυχίο BFA στο Θέατρο από το NYU Tisch School of the Arts και έχει εκπαιδευτεί στο Experimental Theatre Wing, στο Lee Strasberg Theatre and Film και στο Stonestreet Studios.

Η πρώτη συνεργασία του στην Ελλάδα ήταν η συμμετοχή του στην ταινία «Χειμώνας με την Βαλμίρα» σε σκηνοθεσία Μαρίας Ντούζα, που γυρίστηκε τον περασμένο χειμώνα στη Χίο. Έχει συμμετάσχει και στην παράσταση «Λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά» στο «Στούντιο Μαυρομιχάλη».

Ως μοντέλο, έχει κάνει φωτογραφίσεις για πασίγνωστη εταιρία ρούχων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media