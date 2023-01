Νίκος Κουκάς: Η ηλικία, η ζωή στη Νέα Υόρκη και το modelling

Απόσπασμα απο τη συνέντευξη του Νίκου Κουκά στο «Mega Καλημέρα»

Είναι μόλις 26 ετών, αλλά έχει διαγράψει ήδη τη δική του πορεία στον χώρο της μόδας μιας, καθώς έχει συνεργαστεί με διάσημους σχεδιαστές ενώ έχει ποζάρει σε εξώφυλλα περιοδικών του εξωτερικού.

Ο Νίκος Κουκάς έχει αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια για τις υποκριτικές του ικανότητες στον ρόλο του «Γεράσιμου» στη σειρά «Μαύρο Ρόδο».

Ο «Γεράσιμος» είναι παιδικός φίλος της Ελισάβετ. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο ίδιο χωριό. Είναι ο καλός της άγγελος, ο «αδελφός» της. Απασχολείται στο μοναστήρι κάνοντας όποια δουλειά του ζητηθεί. Στα μάτια του και στην ψυχή του υπάρχει ένα βουβό παράπονο για τη ζωή που δεν έζησε με το κορίτσι των ονείρων του. Η ιστορία με τον Πέτρο θα συντρίψει την καρδιά του.

Ο νεαρός πρωταγωνιστής μιλώντας πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» για τον ήρωα που υποδύεται είχε πει: «Ο Γεράσιμος είναι ένα παιδί με αξίες, πολύ εργατικό και χαμηλών τόνων. Η αχίλλειος πτέρνα του είναι η Ελισάβετ, η παιδική του φίλη, τους συνδέουν πολλά πράγματα. Η Ελισάβετ είναι ο άνθρωπος που αγαπάει πιο πολύ από την ζωή του. Έχει σκοτεινές πλευρές και κάποια στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια. Έχω κοινά στοιχεία με τον ρόλο μου, τις αξίες, αλλά και το ότι είμαι δοτικός με τους ανθρώπους που αγαπάω».

Στα προηγούμενα επεισόδια είδαμε μια μεγάλη ανατροπή σε ό,τι αφορά την σειρά, αφού πίσω από τη δολοφονία του Διακοσάββα κρύβεται τελικά ο «Γεράσιμος».



Νίκος Κουκάς: Όσα δεν ξέρουμε για τον ταλαντούχο ηθοποιό



• Ο Νίκος Κουκάς είναι 26 ετών

• Είναι Έλληνας ηθοποιός και μοντέλο με έδρα το Λονδίνο

• Έχει πτυχίο BFA στο Θέατρο από το NYU Tisch School of the Arts και έχει εκπαιδευτεί στο Experimental Theatre Wing, στο Lee Strasberg Theatre and Film και στο Stonestreet Studios

• Ασχολήθηκε με το μόντελινγκ όταν ήταν στην Αμερική

• Στα 18 του ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική



«Όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με την υποκριτική, πήρα την απόφαση να το ζήσω στην Αμερική. Είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα και θέλω τις αλλαγές. Στην αρχή ήταν τρομακτικά, αλλά εγκλιματίστηκα αμέσως. Το μόντελινγκ προέκυψε τυχαία μετά το πανεπιστήμιο και έκανα 2-3 ωραίες δουλειές», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Ελένη» για την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

• Η πρώτη συνεργασία του στην Ελλάδα ήταν η συμμετοχή του στην ταινία «Χειμώνας με την Βαλμίρα» σε σκηνοθεσία Μαρίας Ντούζα, που γυρίστηκε τον περασμένο χειμώνα στη Χίο

• Έχει συμμετάσχει και στην παράσταση «Λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά, λεμονιά» στο «Στούντιο Μαυρομιχάλη»

• Ως μοντέλο, έχει κάνει φωτογραφίσεις για πασίγνωστη εταιρία ρούχων.

