CASH OR TRASH: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Σήμερα, Κυριακή 28 Μαΐου στο Cash or Trash οι πωλητές Γεωργία, Άκης, Μιχάλης, Ματίνα, , θα παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενά τους, τα οποία θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Η Γεωργία από την Καρδίτσα έρχεται στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο που κάποτε αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της προίκας κάθε νύφης. Παρά τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η συνταξιούχος δασκάλα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία αλλά και από δική της έρευνα για το αντικείμενο, η έκπληξή της είναι μεγάλη όταν η εκτίμηση του Θάνου Λούδου τη μεταφέρει, μέσα από το αντικείμενό της, σε μια άλλη εποχή στο Παρίσι. Η αγωνία της Γεωργίας κορυφώνεται με την τιμή εκτίμησης για το αντικείμενό της. Με τα νέα, πλέον, στοιχεία στη διάθεσή της αλλά και με τον δυναμικό της χαρακτήρα, η Γεωργία κατευθύνεται προς το δωμάτιο των αγοραστών έτοιμη να ζήσει την πρωτόγνωρη εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Το αντικείμενο της Γεωργίας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, φέρει τη δική του ιστορία, είναι αισθητικά όμορφο, εξάπτει τη φαντασία των αγοραστών και κερδίζει τις εντυπώσεις !

Αν τον Μεσαίωνα οι Ιππότες κατάφερναν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να επιστρέψουν αρτιμελείς μετά τις μάχες τους, σίγουρα οφείλεται στο αντικείμενο που φέρνει ο Άκης στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο Θάνος Λούδος για πρώτη φορά πιάνει στα χέρια του το παλαιότερο αντικείμενο που έχει έρθει στο Cash Or Trash και ξεδιπλώνοντας το κουβάρι της ιστορίας για τον πωλητή, τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά και τους τηλεθεατές, δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για την προέλευση και ακριβή χρήση του από τους Ιππότες της μεσαιωνικής εποχής. Με εφόδιο τις πληροφορίες και την περίοδο τοποθέτησης του αντικειμένου μεταξύ 17ου - 18ου αιώνα, ο Άκης γνωρίζει πώς πρέπει να χειριστεί την κατάσταση προς όφελός του στο δωμάτιο των αγοραστών. Άραγε ο ενθουσιασμός των αγοραστών με την αποκάλυψη του αντικειμένου θα αποδοθεί και στις προσφορές τους; Με τον Φοίβο Στρουγγάρη, συλλέκτη αντικείμενων του είδους αλλά και τον Θάνο Μαρίνη να γοητεύεται από τα απλά υλικά που τον στέλνουν πίσω στην εποχή των Ιπποτών, ο ανταγωνισμός είναι σίγουρα δυνατός. Ο Άκης έχει στο μυαλό του ένα ποσό, που μόνο αν το ακούσει από τα χείλη των αγοραστών είναι διατεθειμένος να αφήσει στο δωμάτιο των αγοραστών για πάντα το αντικείμενό του. Μια δημοπρασία που μοιάζει με μονομαχία εποχής, λαμβάνει χώρα στο Cash Or Trash.

Τον Μιχάλη υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης, με ένα αντικείμενο αρκετά σημαντικό στην καθημερινότητα των ανθρώπων της Βικτοριανής εποχής. Ο Πειραιώτης τυπογράφος «κληρονόμησε» τη λατρεία για τα παλιά αντικείμενα από τους γονείς του και κάπως έτσι βρέθηκε και το συλλεκτικό αντικείμενο στα χέρια του. Με ένα βραβευμένο για την εφεύρεσή του αντικείμενο από τη Βασίλισσα Βικτώρια, ο Θάνος Λούδος δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση αλλά και την ιστορία του. Ο Μιχάλης αν και δεν μένει αρκετά ικανοποιημένος από την τιμή εκτίμησης, δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα να χαλάσει την εμπειρία της πρώτης του δημοπρασίας. Η αποκάλυψη του αντικειμένου Βικτωριανής εποχής και η επισήμανση κάθε φθοράς που φέρει, κάνει την αρχή της δημοπρασίας δύσκολη. Η Άντα Πανά, ο Δημήτρης Δεμερτζής, η Ιόλη Χιωτίνη, ο Φοίβος Στρουγγάρης και ο Γεώργιος Καράμπελλας μπαίνουν στη διαδικασία της δημοπρασίας χωρίς κανένα δισταγμό. Άραγε η απαισιόδοξη προδιάθεση για την τροπή της δημοπρασίας θα επηρεάσει μέχρι τέλους τον Πειραιώτη πωλητή ή θα αφεθεί τελικά στη μαγεία της πρώτης, για εκείνον, εμπειρία της;

Γνωρίζοντας τη διαδικασία αλλά και εξοικειωμένη με τα κατατόπια των δωματίων του Cash Or Trash, η Ματίνα επιστρέφει με μια άκρως σπάνια και συλλεκτική αφίσα. Σαν παλιές γνώριμες, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Αθηναία πωλήτρια αναπολούν στιγμές από την προηγούμενη φορά, που συναντήθηκαν. Η Ματίνα, η πρώτη πωλήτρια που παρουσιάστηκε στο Cash Or Trash, έρχεται για δεύτερη φορά στην εκπομπή, αφού η εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας της άφησε την καλύτερη εντύπωση. Η Ματίνα, μοναδική στο είδος της επαγγελματικά, γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η εύρεση αφισών ταινιών αλλά συγχρόνως και πόσο συλλεκτική είναι η αξία τους. Με τον Θάνο Λούδο να επιβεβαιώνει, για ακόμα μια φορά, την αξία της αφίσας, οι τηλεθεατές μεταφέρονται στην Ιταλία της μεταπολεμικής εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από το βραβευμένο δράμα του μεγάλου σκηνοθέτη Λουκίνο Βισκόντι. Με ένα αντικείμενο, που μόνο η Ματίνα και ένας ακόμα συλλέκτης διαθέτουν στον κόσμο προς πώληση, η νεαρή πωλήτρια γνωρίζει πως η τιμή εκτίμησης δεν επηρεάζει την τιμή πώλησης και μπαίνει με σιγουριά στο δωμάτιο των αγοραστών. Ανάμεσα στους αγοραστές, η Ελομίδα Βισβίκη έχει δείξει το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον για τις αφίσες που έχουν έρθει στο Cash Or Trash, έχει όμως απέναντί της την Ιόλη Χιωτίνη, αγοράστρια της πρώτης αφίσας, που είχε φέρει η Ματίνα στην εκπομπή, αλλά και τον λάτρη του κινηματογραφικού κόσμου Γεώργιο Καράμπελλα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική δημοπρασία εξελίσσεται για ακόμα μια φορά στο Star!

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Παραγωγός; Νίκος Χριστοφόρου

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Δημάκου

Δ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος Τριανταφύλλου

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

