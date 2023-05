Cash or Trash: Το σερβίτσιο-έργο τέχνης και το αντικείμενο γεμάτο μυστήριο!

Δείτε το trailer σαββατοκύριακου 27 & 28/5

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη κι ο εκτιμητής, Θάνος Λούδος. υποδέχονται τους υποψήφιους πωλητές

Το Σάββατο 27 Μαΐου μια ακόμα δυνατή κι αποφασιστική τετράδα πωλητών φέρνει τα αντικείμενά της στο Cash or Trash για να τα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και να τα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Ο Παναγιώτης από τον Βύρωνα, έχοντας καθιερώσει ως τρόπο ζωής την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash για να συναντήσει τη Δέσποινα Μοιραράκη, με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο από τη συλλογή του. Ο Παναγιώτης αποφάσισε να αγοράσει το αντικείμενο, που φέρνει στο Cash Or Trash, για έπιπλο εισόδου, αλλάζοντάς του, όμως, εντελώς την αρχική του χρηστική φύση. Ο Θάνος Λούδος έχει την τύχη να συναντά μέσα από το Cash Or Trash ένα αρκετά σπάνιο αντικείμενο από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να μοιραστεί, εκτός από πληροφορίες που αφορούν στο αντικείμενο, στοιχεία για τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του δημιουργού του. Η κατάσταση στην οποία έχει βρει αλλά κι έχει κρατήσει ο Παναγιώτης το αντικείμενο, δίνει το πράσινο φως στον εκτιμητή του Cash Or Trash να δώσει μια δυνατή εκτίμηση. Ο νεαρός πωλητής, έχοντας κρατήσει τις πληροφορίες του Θάνου Λούδου, μπαίνει με αέρα σιγουριάς στο δωμάτιο των αγοραστών. Η περίπτωση του αντικειμένου του Παναγιώτη είναι από εκείνες που δελεάζουν ποικιλοτρόπως όλους τους αγοραστές, είτε για εμπορικούς είτε για συλλεκτικούς λόγους. Το σίγουρο είναι πως ο πωλητής αποδεικνύεται σκληρός διαπραγματευτής, αφού έχει ήδη αποφασίσει το ποσό που θέλει να διεκδικήσει από τους αγοραστές και δε σκοπεύει να αφήσει το αντικείμενο στα χέρια κανενός για λιγότερα χρήματα. Ένα outsider κάνει τη διαφορά!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει με επιτυχία το Cash or Trash

Τη Χριστίνα από τη Θεσσαλονίκη καλωσορίζει η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης. Το άκρως συλλεκτικό αντικείμενο, που φέρνει, είναι ισάξιο της κατηγορίας ιδιαίτερου, σπάνιου αλλά και πρωτοπόρου στο είδος του κατασκευαστή. Σκοπός της Θεσσαλονικιάς πωλήτριας είναι να μάθει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για το αντικείμενό της και να καταφέρει να κερδίσει μια δελεαστική προσφορά από τους αγοραστές. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου ενισχύει την αρχική σκέψη της Χριστίνας για τη συλλεκτικότητα του αντικειμένου της. Το εμβληματικό design αλλά και η παγκόσμια φήμη του κατασκευαστή βοηθούν στη στοιχειοθέτηση της εκτίμησης. Τα πράγματα όμως παίρνουν μια διαφορετική τροπή, αφού η πιστοποίηση του αντικειμένου δεν επιβεβαιώνεται από τον Θάνο Λούδο, χωρίς όμως να είναι ευκαταφρόνητη η τιμή εκτίμησης, που τελικά δίνει. Η Χριστίνα κατευθύνεται στο δωμάτιο των αγοραστών έχοντας την απόλυτη πεποίθηση για την αληθινή προέλευση του αντικειμένου της και με αυτήν και μόνο την άποψη σκοπεύει να διαπραγματευθεί με τους αγοραστές. Οι περισσότεροι από τους αγοραστές μαγεύονται από την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου, που αποκαλύπτεται μπροστά τους. Άλλοι δειλά-δειλά κι άλλοι αποφασιστικά μπαίνουν στον χορό των προσφορών.

Η Έλενα από τον Πειραιά, φέρνει ένα σετ σερβίτσιου εντελώς διαφορετικό, από ό,τι έχουμε δει ως τώρα στο Cash Or Trash! Το μοναδικό του design κι η επιγραφή του σχεδιαστή το κατατάσσουν στην κατηγορία «έργο τέχνης», σύμφωνα με τον Θάνο Λούδο, που δίνει μια ικανοποιητική τιμή εκτίμησης. Αν το σετ σερβίτσιου της Έλενας έφτανε πλήρες στο δωμάτιο εκτίμησης, τότε η τιμή θα μπορούσε να ήταν τετραπλάσια! Η Έλενα επιδιώκει να πάρει από τους αγοραστές τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Παρά τις ελλείψεις στο σετ της ‘Ελενας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγοραστές Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρη Δεμερτζή και Θάνο Μαρίνη. Ο Γεώργιος Καράμπελλας απόσχει από τη δημοπρασία και το όνειρο της πωλήτριας για μια μεγάλη ανταγωνιστική προσφορά φαίνεται να απομακρύνεται. Τα πράγματα δείχνουν δύσκολα αλλά μια προσφορά γεφυρώνει την απόσταση. Η τιμή εκτίμησης έχει φέρει νέα δεδομένα στις προσδοκίες της Έλενας, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τελική απόφασή της.

Cash or Trash: Η έμπειρη ομάδα των buyers

Ο Βαγγέλης φτάνει στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο όλο μυστήριο. Το ενδιαφέρον του νεαρού γυρολόγου για το αντικείμενο το κέρδισε αρχικά η ίδια του η αδυναμία να εντοπίσει τι ακριβώς είναι, όταν το πρωτοαντίκρισε. Στο δωμάτιο εκτίμησης έρχεται περισσότερο για να ανακαλύψει αν έχει στα χέρια του ένα μικρό θησαυρό ή όχι. Ο Θάνος Λούδος, λαμβάνοντας υπόψιν του τα στοιχεία που παρέχει το ίδιο το αντικείμενο, δίνει μια εκτίμηση με αρκετές πληροφορίες για την προέλευση αλλά και την πιθανή χρήση του. Η τιμή εκτίμησης δεν ικανοποιεί τον νεαρό πωλητή αλλά όντας εξοικειωμένος με την «τέχνη» του παζαρέματος δεν αλλάζει διάθεση πηγαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών, αφού ξέρει τι θέλει να κερδίσει από την τελική προσφορά. Οι μαντεψιές των αγοραστών προκαλούν γέλιο στον πωλητή, θέση στην οποία βρέθηκε όμως και ο ίδιος όταν πρωτοαντίκρισε το αντικείμενο, που φέρνει στο Cash Or Trash. Ο Δημήτρης Δεμερτζής, αποκωδικοποιώντας διαφορετικά στοιχεία αλλά και υλικά του αντικειμένου, καταφέρνει να ξεχωρίσει πολύ γρήγορα αν ανήκει στην κατηγορία Cash ή Trash το αντικείμενο του Βαγγέλη.

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media