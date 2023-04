Cash or Trash: Οι αγοραστές θα διεκδικήσουν ασυνήθιστα αντικείμενα

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Το Σάββατο 8 Απριλίου στο Cash or Trash θα δούμε ασυνήθιστα και ιδιαίτερα αντικείμενα, τα οποία θα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και θα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Η Κύπρια Βαλεντίνα, που μένει και εργάζεται στον Πειραιά, φέρνει ένα αντικείμενο στο Cash or Trash, που έμελλε να αλλάξει τον τρόπο που μετακινούνταν οι άνθρωποι στα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα αποτελεί άθλο για όποιον καταφέρει να το χειριστεί. Ο Θάνος Λούδος, μέσω της εκτίμησής του, μεταφέρει τη Δέσποινα Μοιραράκη, τη Βαλεντίνα και τους τηλεθεατές στις αρχές του 1870. Μέσα από ένα ενδιαφέρον τοπίο της εποχής, γεμάτο πληροφορίες, η νεαρή πωλήτρια και ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου μαθαίνει στο έπακρο την αξία του αντικειμένου της. Με τα νέα δεδομένα για την κατάσταση αλλά και την εκδοχή του αντικειμένου της, η Βαλεντίνα προχωρά στο δωμάτιο των αγοραστών, έχοντας πλέον μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτήσεών της. Έχοντας λάβει τετραψήφια τιμή εκτίμησης από τον εκτιμητή του Cash Or Trash, η Βαλεντίνα έχει στόχο να δελεάσει με το αντικείμενό της τον αγοραστή, που θα δείξει πραγματικό ενδιαφέρον με την προσφορά του.

Η Βενετία έρχεται στο Cash Or Trash με ένα ιδιαίτερα συλλεκτικό αντικείμενο της Βικτοριανής εποχής. Στο δωμάτιο εκτίμησης, η Δέσποινα Μοιραράκη «βομβαρδίζεται» με νέες πληροφορίες για την εποχή πένθους της Βασίλισσας Βικτώριας της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας όταν έχασε τον πολυαγαπημένο της σύζυγο. Η Χιώτισσα σχεδιάστρια μόδας προσαρμόζει το παρελθόν στο μέλλον και το κειμήλιο, που φέρνει στο Cash Or Trash, σαγηνεύει τη Δέσποινα Μοιραράκη. Οι ιδιαίτερες πληροφορίες που δίνει ο Θάνος Λούδος για τη σημειολογία του αντικειμένου, ενθαρρύνουν τη Βενετία για να προχωρήσει σε μια μαχητική δημοπρασία. Με την τιμή εκτίμησης να συμπίπτει με τις προσδοκίες της πωλήτριας, τα πάντα εξαρτώνται από τη διάθεση διεκδίκησης των αγοραστών για το αντικείμενό της. Η τύχη δείχνει να χαμογελά στη Βενετία, καθώς ανάμεσα στους αγοραστές βρίσκεται η Έρμα Στυλιανίδη, δεινή συλλέκτρια του είδους αλλά και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, που ειδικεύεται στα κοσμήματα. Οι προσφορές ανεβαίνουν απότομα από τον Φοίβο Στρουγγάρη, που μπαίνει δυναμικά ως outsider, αφού δείχνει να ενθουσιάζεται από το πένθιμο στοιχείο του αντικειμένου.

Την Κωνσταντίνα υποδέχεται η Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Το αντικείμενο της νεαρής πωλήτριας είναι χαρακτηριστικό δείγμα της τάσης των 70’s, που συνδύαζε τη μόδα με τη τεχνολογία. Τα νέα της εκτίμησης του Θάνου Λούδου είναι αρκετά ενθαρρυντικά για την Κωνσταντίνα, η οποία προχωρά στο δωμάτιο των αγοραστών, σίγουρη ότι το αντικείμενό της θα κερδίσει το ενδιαφέρον τους. Με το έντονο ενδιαφέρον του Θάνου Μαρίνη, γνωστού «Space Ager» αλλά και τη διάθεση της Ιόλης Χιωτίνη να συλλέγει αντικείμενα που ανήκουν στην κατηγορία «πολυχρηστικά», όλα δείχνουν αισιόδοξα. Με έντονες παρεμβολές από την Ελομίδα Βισβίκη ένας από τους αγοραστές δεν κάνει πίσω και ρίχνει την πιο δελεαστική προσφορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με δύο αντικείμενα, που εύκολα κάποιος μπορεί να τα κατατάξει στην κατηγορία του πρωτογενή κινηματογράφου, ο Γιώργος, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα της Λαογραφίας, δάσκαλος παραδοσιακών Ελληνικών χορών αλλά και αντιδήμαρχος Πολιτισμού στον δήμο Ίλιον, συναντά τη Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Ο Γιώργος καταγράφει όλες τις πληροφορίες, που δίνει ο εκτιμητής Θάνος Λούδος προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αγοραστών στην επόμενη φάση. Ο Γιώργος έρχεται στο Cash Or Trash εκπροσωπώντας έναν φίλο συλλέκτη του είδους και δείχνει πρόθυμος να αφήσει τα αντικείμενα του στα χέρια του αγοραστή, που θα κάνει τη μεγαλύτερη προσφορά αλλά θα καταλάβει και την πολιτιστική αξία του αντικειμένου.

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

