Τόλης Παπαδημητρίου: Για αυτόν τον λόγο δε γράφει για τον Νίκο Μουτσινά

Δείτε τις δηλώσεις του Τόλη Παπαδημητρίου

Τον βλέπουμε στο Μην αρχίζεις τη μουρμούρα στον ρόλο του... φευγάτου «Κανάτη», ενώ κάθε Σάββατο τραγουδάει με την Μπέσσυ Αργυράκη στο J2US.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι πολυτάλαντος!

Ο λόγος για τον Τόλη Παπαδημητρίου που μίλησε στην εκπομπή Πρωινό μας της Φαίης Σκορδά για τη θεατρική παράσταση που έχει γράψει και πρωταγωνιστεί, το Μαύρη Σαμπούκα, αλλά και το Καλό Μεσημεράκι.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, ανάμεσα σε άλλα, αποκάλυψε τον λόγο που σταμάτησε να γράφει κείμενα για τον Νίκο Μουτσινά.

«Σταμάτησα να γράφω κείμενα στον Νίκο Μουτσινά γιατί σταμάτησε το stand up λόγω της επικαιρότητας. Ο Νίκος θέλησε να κάνει περισσότερο χρυσή τηλεόραση. Συνεχίζω και συνεργάζομαι με την εκπομπή, πιο πολύ στο κομμάτι της Βάνιας», είπε.

Το φιλί του Τόλη Παπαδημητρίου στην Μπέσσυ Αργυράκη ενθουσίασε το κοινό του J2US

«Στο Just the 2 of us μου πρότειναν στην αρχή δύο ονόματα που δεν αγκάλιασα την ιδέα. Μόλις άκουσα την Μπέσσυ Αργυράκη, τελείωσε. Ζήτησα συγγνώμη στο σύζυγο της Μπέσσυς για το φιλί, αλλά και για το ζεϊμπέκικο που χόρευα στο σπίτι τους», είπε ο Τόλης Παπαδημητρίου για το μουσικό σόου του Alpha.

