Πέππα το Γουρουνάκι: Παρουσίασε το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι στην πορεία της

Η πολυαγαπημένη στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες «Πέππα το Γουρουνάκι», η οποία αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παιδικά σόου που προβάλλεται εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, παρουσίασε το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι της.

Οι παραγωγοί επέλεξαν να εντάξουν το κεφάλαιο της ομοφυλοφιλίας σε ένα από τα νέα επεισόδια του σόου.

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο «Families», το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τρίτη στο Channel 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το διάσημο γουρουνάκι επεφύλασσε μια έκπληξη στους τηλεθεατές.

