Πότε θα δούμε το reunion των Friends; Το tweet του Matthew Perry

Δείτε το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου του STAR για την επιστροφή των «Friends»

Η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τα σχέδια και στο τηλεοπτικό τοπίο, αφού πολλές σειρές μπήκαν στον «πάγο».

Ανάμεσα σε αυτές και το reunion των Friends. Η σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία ήταν έτοιμη να μπει ξανά στο πλατό και οι θαυμαστές της περίμεναν με ανυπομονησία να δουν την επανένωση των έξι χαρακτήρων.

Τα γυρίσματα είχαν προγραμματιστεί αρχικά να γίνουν την άνοιξη του 2020 και να κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στο HBO. Τα πράγματα φαίνεται πως άλλαξαν και «Τα Φιλαράκια» επιστρέφουν τον Μάρτιο του 2021.

Ένας από τους πρωταγωνιστές ο Matthew Perry έκανε ένα tweet ενθουσιάζοντας τους φανατικούς θαυμαστές της σειράς.

«Το reunion των Friends αναπρογραμματίστηκε για τις αρχές του Μαρτίου του 2021. Φαίνεται πως θα είμαστε πολύ απασχολημένοι τη χρονιά που έρχεται. Και έτσι ακριβώς μου αρέσει!», έγραψε ο τηλεοπτικός «Τσάντλερ Μπινγκ».

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!