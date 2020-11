Ηρακλής: Όσα είπε μετά την αποχώρηση από το GNTM 3

Αυτή είναι η δεκάδα του #GNTMgr! Τα μοντέλα που βρίσκονται στο Top10 πέρασαν από πολλές δοκιμασίες και κατάφεραν να τις ξεπεράσουν όλες! Ποια θα είναι η πορεία τους στην τελική ευθεία του διαγωνισμού; #StarChannelTv @starchanneltv

A post shared by Greece's Next Top Model (@gntmgr) on Nov 3, 2020 at 2:29pm PST