Animasyros: Κόντρα στον COVID -19 με 180 κινούμενα σχέδια από 100 χώρες

Τι συμβαίνει όταν το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation της χώρας με έδρα την Σύρο γιορτάζει 13 χρόνια παρουσίας ενώ την ίδια στιγμή ο πλανήτης πλήττεται από πανδημία;

Κόντρα στις προλήψεις και τον Covid, ο πολυσχιδής πρόεδρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Animasyros Βασίλης Καραμητσάνης και η δυναμική του ομάδα έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Έως τις 27 Σεπτεμβρίου το Animasyros παρουσιάζει ένα πολυποίκιλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με περισσότερες από 180 ταινίες animation από την Ελλάδα και 100 ακόμα χώρες.

Η ζωή στην covid– εποχή μοιάζει περισσότερο από ποτέ με ένα παγκόσμιο χωριό στην εντατική όμως τίποτα δεν είναι ικανό να φρενάρει το Animasyros, ευτυχώς… Το φεστιβάλ για πρώτη φορά γίνεται Phygital! Ο τρόπος που θα παρακολουθήσετε τις ταινίες είναι πια θέμα επιλογής, και physical και digital!

Θέλετε να ζήσετε το Animasyros στον τόπο του; Καθημερινά πραγματοποιούνται προβολές με όλους τους κανόνες ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του νησιού. Άλλωστε η Σύρος αποτελεί διαχρονικά, ιδανικό φόντο!

Η διοργάνωση όμως προσαρμόστηκε με ευελιξία και στους παράδοξους Covid – καιρούς. Όπου και αν είστε δείτε σε livestreaming στην οθόνη σας, ότι συμβαίνει – όταν συμβαίνει στο ελληνικό φεστιβάλ με το διεθνές κύρος που αποθεώνει τα κινούμενα σχέδια. Απόλυτα δωρεάν και χωρίς εγγραφή μπορείτε να απολαύσετε τις ταινίες μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα live.animasyros.gr.

Επιλέξτε τρόπο θέασης και ετοιμαστείτε για περισσότερα από πολλά: ένα μπουκέτο ταινιών κινουμένων σχεδίων για όλες τις ηλικίες, ανάμεσα τους βραβευμένες επιλογές, νέες παραγωγές, φιλμς από την Τσεχία που φέτος είναι η τιμώμενη χώρα, έξι διαγωνιστικά τμήματα, τέσσερα πληροφοριακά προγράμματα, και φυσικά η «Αγορά» το ραντεβού των επαγγελματιών και όχι μόνο.Το φεστιβάλ αγαπάει την μουσική και σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνεται ο Διεθνής Διαγωνισμός Μουσικής για ταινία animation στο πλαίσιο της σειράς ΓΕΦΥΡΕΣ του Μεγάρου. Μουσικοσυνθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να «ντύσουν» με πρωτότυπη σύνθεση τους την ταινία μικρού μήκους «Το Παραμύθι του Νερού» του Νίκου Ραδαίου.

Ήταν 19 Σεπτεμβρίου 2008 όταν το Animasyros σάλπαρε για τη Σύρο με προορισμό το ταξίδι του στον κόσμο του animation, από τότε κάθε Σεπτέμβριο αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους λάτρεις των κινουμένων σχεδίων. Φέτος όμως όλα είναι διαφορετικά ή μήπως όχι… Ο πρόεδρoς του Aninasyros Βασίλης Καραμητσάνης μιλάει στο Star.gr για το φεστιβάλ που πάει κόντρα στον Κορωνοϊό, πάντα με όλα τα μέτρα προστασίας.

Τι λέει ο πρόεδρος του Animasyros Βασίλης Καραμητσάνης για το Διεθνές Φεστιβάλ εν μέσω κορωνοϊού



Το φεστιβάλ απαντά στην πανδημία με έναν δημιουργικό τρόπο…Υπήρχε ο φόβος ακύρωσης του φεστιβάλ;

Πολλές φορές φοβηθήκαμε ότι οι οδηγίες της Πολιτείας ή οι κακές συνθήκες δεν θα μας επιτρέψουν τη φυσική διοργάνωση του Φεστιβάλ. Όμως ουδέποτε δεν σκεφτήκαμε να το ακυρώσουμε αντίθετα εργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα έκαναν δυνατή τη διεξαγωγή του, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εποχής. Έτσι, το Φεστιβάλ μας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο νησί της Σύρου με υπαίθριες προβολές στην Ερμούπολη και σε 4 ακόμα οικισμούς (Φοίνικα, Βάρη, Ποσειδωνία, Άνω Σύρο). Ταυτόχρονα οποιοσδήποτε από οπουδήποτε στον κόσμο, μπορεί να παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, την ώρα που αυτό προβάλλεται μέσω της ειδικής πλατφορμας ( live.animasyros.gr). Οι προβολές φυσικές και ψηφιακές είναι δωρεάν για το κοινό.



Η πανδημία θα επηρεάσει την έμπνευση των δημιουργών animations;

Είναι αδύνατον να μην επηρεάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και θα έλεγα ότι έχει ήδη γίνει αυτό. Έχουμε εντάξει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Ελληνόφωνων ταινιών δύο ταινίες Ελλήνων δημιουργών που αφουγκράζονται την πραγματικότητα και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πρόκειται για τις ταινίες 59 days της Ζίνας Παπαδοπούλου, ένα animated προσωπικό χρονολόγιο της καραντίνας και το The Day after C του Πέτρου Νιαμονιτάκη που προσεγγίζει την επόμενη ημέρα της πανδημίας.



Είστε και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, ποια είναι η κρίση σας για το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδοτεί 25 ελληνικά animations με 435.000 ευρώ;

Είναι όντως αισιόδοξο καθώς πρώτη φορά αναγνωρίζεται το animation ως ξεχωριστό κινηματογραφικό είδος που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης χρηματοδοτικά. Ευελπιστούμε ότι οι ενέργειες που έχουμε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ASIFA Ελλάδος αλλά και με τη στήριξη της κοινότητας θα αποδώσουν, ώστε να θεσμοθετηθεί ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο για την στήριξη της παραγωγής animations.



Στην επέτειο του 1821 το ελληνικό animation θα έχει «δημιουργική φωνή»;

Θα είναι παρόν, θα διοργανωθούν δράσεις με πρωτοβουλία τόσο της ASIFA Ελλάδος όσο και των Ελληνικών Φεστιβάλ Animation που ενώνουν τις φωνές τους για αυτή τη μεγάλη επέτειο. Το δε Animasyros 14, θα έχει ως κεντρική θεματική που θα παραπέμπει ευθέως στην επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.



Συνέντευξη: Έλγκα Νταϊφά