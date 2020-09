GNTM 3: Ποιος από τους δύο.... Emmanuel του διαγωνισμού πέρασε στο σπίτι;

Μία… σύγχυση δημιουργήθηκε στο επεισόδιο της Τρίτης 22/9 του GNTM 3, καθώς οι περισσότεροι τηλεθεατές «μπέρδεψαν» τον έναν Emmanuel από τον άλλον!

Το ίδιο όνομα, η σκουρόχρωμη επιδερμίδα των δύο μοντέλων, το παρόμοιο μαλλί και ύψος τους, αλλά και το ότι κανείς τους δεν ξέρει καλό κολύμπι ήταν μερικοί από τους παράγοντες που δημιούργησαν το μπέρδεμα αυτό!

Στο τέλος του επεισοδίου, οι κριτές ανακοίνωσαν την τελική 20άδα που θα δούμε μέσα στο σπίτι του διαγωνισμού, ενώ μόνο ο ένας Emmanuel από τους δύο κατάφερε να είναι μέσα σε αυτή.

Ο λόγος για τον Emmanuel E, ο οποίος είναι 21 ετών και επαγγελματίας μοντέλο από τα 18 του. Γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας και ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του σε ηλικία 5 ετών. Μένει στη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το GNTM για τον Emmauel είναι η ευκαιρία του να εξελιχθεί ως μοντέλο μέσα από τις δοκιμασίες και να «δικτυωθεί» στον χώρο της μόδας. Στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει πολύ να λύνει γρίφους και puzzles, να κάνει IQ tests και να διαβάζει ιστορία και μυθολογία.

Motto: ΄΄Βe you, be now, be more, if not you and why not you?’’

Ο Emmanuel που δεν πέρασε

Ο Emmanuel K. «κόπηκε» στη φωτογράφιση στην πισίνα κι έτσι δε θα τον δούμε να διαγωνίζεται μέσα στο σπίτι του GNTM 3.