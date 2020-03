«Δεν είχε συμπτώματα!»: Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Φαίη Σκορδά

Σοκ προκάλεσε το περασμένο σαββατοκύριακο η ανάρτηση της Φαίης Σκορδά ότι προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό.

Ωστόσο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως μίλησε τηλεφωνικά το βράδυ της Κυριακής με την παρουσιάστρια του «Πρωινού», λέγοντας τι την οδήγησε να κάνει το τεστ.

«Μίλησα χθες με τη Φαίη Σκορδά. Γίνεται κάτι παράδοξο που το ακούμε από τους γιατρούς. Η Φαίη είναι τελείως ασυμπτωματική. Μέχρι χθες το απόγευμα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο δεν είχε το παραμικρό σύμπτωμα. Ούτε δέκατα, ούτε πονόλαιμο. Τίποτα.

Οι δύο παρουσιάστριες είναι φίλες από την εποχή που βρίσκονταν και οι δύο στο Alter /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Γιατί μπήκε στη διαδικασία να κάνει το τεστ; Όχι γιατί ήταν στην Ιταλία όπως την κατηγορούν. Στην Ιταλία ήταν πριν ξεκινήσουν τα κρούσματα. Η Φαίη ανησύχησε με όλη αυτή τη κουβέντα που γινόταν για τα πιθανά κρούσματα στο "Just the 2 of us".

Κι επειδή υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες που δουλεύουν και στα δύο προγράμματα, εκείνη επειδή έχει άγχος, έκανε προληπτικά το τεστ και θεωρούσε βέβαιο πως θα βγει αρνητικό. Όταν την πήραν τηλέφωνο σοκαρίστηκε, αιφνιδιάστηκε και δεν το περίμενε. Αμέσως ως όφειλε, ενημέρωσε τους πάντες» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.